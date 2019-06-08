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Elmalı: Ötekileşme ve kutuplaşma gün geçtikçe artıyor

Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği’nin geleneksel bayramlaşma töreninde konuşan Dönem Sözcüsü ve Yesevi Ocağı Başkanı Eren Elmalı, “Ötekileşmenin, kutuplaşmanın gün geçtikçe arttığı bir zamana doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı.
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Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği’nin geleneksel bayramlaşması, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde İzmit Türk Ocağı’nda gerçekleştirildi. Yoğun katılım sağlanan bayramlaşmada gelen misafirlere ikramda bulunuldu. Bayramlaşmaya Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Dönem Sözcüsü ve Yesevi Ocağı Başkanı Eren Elmalı, Türk Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Süleyman Pekin, Kocaeli BBP İl Başkanı Remzi Kaya, BBP Körfez İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkan Vekili Feyzullah Divli, Türk Haber Sen Kocaeli İl Başkanı Yasin Pazar, Türk Emekli Sen Kocaeli Başkanı Ekrem Ertürk katıldı. 

“DEVLET, İRADE KOYMALI”

Bayramlaşma programı nedeniyle hazırlanan basın açıklamasını paylaşan Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Dönem Sözcüsü ve Yesevi Ocağı Başkanı Eren Elmalı, “Bereket ayı olan Ramazan’da geçim darlığından intihar eden, kendini yakan vatandaşlarımız oldu. İntihar vakalarının büyük travmaların, büyük krizlerin alameti olmaması adına devlet yöneticilerinin çok etkin sosyal politikalarla hatırı sayılır bir irade koymalarını temenni ediyoruz” dedi.

KMKB TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLSUN”

Birlik ve beraberlik ayı olan ramazanda neredeyse eşimizle, dostumuzla, komşumuzla birlikte aynı sofraları paylaşamayacak hale geldik diye Elmas, “Ötekileşmenin, kutuplaşmanın gün geçtikçe arttığı bir zamana doğru gidiyoruz. Birlik, beraberlik mesajlarının sözde değil Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliğinde olduğu gibi özde olmasını ve tüm Türkiye’ye örnek olmasını istiyoruz” diye konuştu.

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