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Kocaeli internette ilk 10 kent içinde

Her geçen yıl kullanım grafiği yükselen BiP ile yapılan çoklu görüntülü görüşmelerin sayısı, geçen yılın Ramazan Bayramı’na göre iki kat artarak 301 bin 860 dakikaya ulaştı.
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Her geçen yıl kullanım grafiği yükselen BiP ile yapılan çoklu görüntülü görüşmelerin sayısı, geçen yılın Ramazan Bayramı’na göre iki kat artarak 301 bin 860 dakikaya ulaştı. BiP’le toplam aramalar ise yaklaşık 2,5 kat artışla 5 milyon 390 bin 938’e ulaştı. Bu bayramda Turkcell’liler, BiP ile 552 bin 180 dakika görüntülü, 2 milyon 56 bin 860 dakika sesli arama yaptı. Bayram mesajlarını BiP’ten göndermeyi tercih eden Turkcell müşterileri kendi data paketlerinden harcama yapmadı.

İLK GÜNDE 466 MİLYON DAKİKA KONUŞULDU

Arefe gününü de kapsayan 4 günlük bayram süresince toplam 1 milyar 481 milyon 361 bin 549 dakika konuşma gerçekleşti. En fazla görüşmenin yapıldığı bayramın birinci gününde Turkcell’liler 465 milyon 717 bin 986 dakika konuştu. Konuşma trafiğinin en fazla yaşandığı il İstanbul olurken onu Ankara, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Mersin, Bursa, Adana, Gaziantep ve Muğla takip etti.

KOCAELİ NETTE ÖNCÜ

Mobil internetten de faydalanan Turkcell’liler, yaklaşık 22 bin TB data kullandı. En fazla data kullanımının yapıldığı ilk 10 il ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa, Mersin, Kocaeli, Hatay ve Gaziantep oldu. Öte yandan bu bayram da unutulmaz anılar, Türkiye’nin ilk yerli bulut depolama sistemi Lifebox’a saklandı. Yaklaşık 33 milyon fotoğraf ve 2 milyon video, güvenli hatıralar alanında depolandı.

Bugün 14:13 TSİ - Ekonomi

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