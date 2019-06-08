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Kocaeli bayramda Vodafone kullandı

Vodafone'lular, bayram süresi boyunca yaklaşık 910 milyon dakika konuştu, 285 milyon SMS attı ve 16,8 milyon GB mobil internet kullandı.
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Vodafone'lular, bayram süresi boyunca yaklaşık 910 milyon dakika konuştu, 285 milyon SMS attı ve 16,8 milyon GB mobil internet kullandı. Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 23,7 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone'nun Ramazan Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin veriler paylaşıldı.

YÜZDE 46 ARTIŞ

Buna göre, Vodafone’lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 4 günde yaklaşık 910 milyon dakika konuştu, 285 milyon SMS attı ve 16,8 milyon GB mobil internet kullandı. Ramazan Bayramı’nı mobil internet üzerinden bayramlaşarak geçiren Vodafone’luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 46 arttı.

KOCAELİ İLK 10’DA

Verilen bilgiye göre, bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Kocaeli olurken, en çok SMS gönderen iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Konya, Adana, Antalya, Bursa, Samsun, İzmir ve Van olarak gerçekleşti.

NETTE DE ÖNDEYİZ

En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Balıkesir, Samsun, Şanlıurfa ve Kocaeli şeklinde sıralandı. Yurt dışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vodafone abonelerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, Kıbrıs, Afganistan, Mısır, Fransa, Hollanda, Yunanistan, İngiltere ve Belçika oldu.

Bugün 14:15 TSİ - Ekonomi

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