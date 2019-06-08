Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:17 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:19 TSİ

G20’de Türkiye-Kanada iş birliği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr tarafından Türkiye ile Kanada arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) mutabakat zaptı imzalandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı ve ikili temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Japonya’nın Tsukuba şehrinde, Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr ile bir araya geldi. Tsukuba Kongre Merkezindeki görüşmede, bakanlar tarafından iki ülke arasında ticaret, sanayi, hizmetler ve yatırım alanlarında ilişkileri güçlendirmeyi, ticari iş birliği konularına özel sektörün daha fazla katılımını sağlamayı ve yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan JETCO mutabakat zaptı imzalandı.

TİCARET ARTACAK

Pekcan, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini söyledi. Türkiye ile Kanada arasında geçen sene itibarıyla 3,2 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu ifade eden Pekcan, bunun her iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını, söz konusu hacmi daha da artırmak gerektiğini belirtti.

Bugün 14:17 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak... mask
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak...
Osmangazi Köprüsünde fiyat değişiyor mask
Osmangazi Köprüsünde fiyat değişiyor
Dolar eriyor mask
Dolar eriyor
Bayram sonrası benzin ve motorine indirim mask
Bayram sonrası benzin ve motorine indirim
Güven Kepçe, 5 ayda 150 adet kepçe ihracat etti mask
Güven Kepçe, 5 ayda 150 adet kepçe ihracat etti
Benzine ve LPG'ye indirim! mask
Benzine ve LPG'ye indirim!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Tüpraş'ta yangın! mask
Tüpraş'ta yangın!
Tedirgin etti, depremin habercisi mi? mask
Tedirgin etti, depremin habercisi mi?
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak... mask
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak...
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı mask
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı
Körfezli genç, feci kazada yanarak can verdi mask
Körfezli genç, feci kazada yanarak can verdi
Leyla Tiner hayatını kaybetti mask
Leyla Tiner hayatını kaybetti

GALERİ

Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü mask
Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı  mask
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı 
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi mask
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı mask
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor mask
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL