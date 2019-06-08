G20’de Türkiye-Kanada iş birliği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı ve ikili temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Japonya’nın Tsukuba şehrinde, Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr ile bir araya geldi. Tsukuba Kongre Merkezindeki görüşmede, bakanlar tarafından iki ülke arasında ticaret, sanayi, hizmetler ve yatırım alanlarında ilişkileri güçlendirmeyi, ticari iş birliği konularına özel sektörün daha fazla katılımını sağlamayı ve yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan JETCO mutabakat zaptı imzalandı.

TİCARET ARTACAK

Pekcan, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini söyledi. Türkiye ile Kanada arasında geçen sene itibarıyla 3,2 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu ifade eden Pekcan, bunun her iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını, söz konusu hacmi daha da artırmak gerektiğini belirtti.