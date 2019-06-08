Yeni havalimanına ilgi büyük

İstanbul havalimanları, 5 ayda 40 milyon yolcuya ulaştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 Nisan'dan itibaren ticari seferlere kapanan, özel ve kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'ndan, bu yılın ocak-mayıs döneminde toplam 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti. Atatürk Havalimanı'ndan, bu yılın ilk beş ayında iç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu misafir edildi.

SABİHA GÖKÇEN’DE DE BÜYÜK ARTIŞ VAR

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın ilk 5 ayında iç hatlarda 8 milyon 538 bin 579, dış hatta 5 milyon 149 bin 847 olmak üzere 13 milyon 688 bin 426 yolcu ağırlandı. "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınmanın 6 Nisan'da sona ermesiyle tam kapasite hizmet verilmeye başlanan ve İGA tarafından işletilen İstanbul Havalimanı'ndan bu yılın ocak-mayıs döneminde 9 milyon 958 bin 587 yolcu seyahat etti.