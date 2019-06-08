Yeni havalimanına ilgi büyük

İstanbul havalimanları, 5 ayda 40 milyon yolcuya ulaştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 Nisan'dan itibaren ticari seferlere kapanan, özel ve kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'ndan, bu yılın ocak-mayıs döneminde toplam 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti. Atatürk Havalimanı'ndan, bu yılın ilk beş ayında iç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu misafir edildi.
SABİHA GÖKÇEN’DE DE BÜYÜK ARTIŞ VAR
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın ilk 5 ayında iç hatlarda 8 milyon 538 bin 579, dış hatta 5 milyon 149 bin 847 olmak üzere 13 milyon 688 bin 426 yolcu ağırlandı. "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınmanın 6 Nisan'da sona ermesiyle tam kapasite hizmet verilmeye başlanan ve İGA tarafından işletilen İstanbul Havalimanı'ndan bu yılın ocak-mayıs döneminde 9 milyon 958 bin 587 yolcu seyahat etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz