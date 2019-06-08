Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:18 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:19 TSİ

Yeni havalimanına ilgi büyük

İstanbul havalimanları, 5 ayda 40 milyon yolcuya ulaştı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul havalimanları, 5 ayda 40 milyon yolcuya ulaştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 Nisan'dan itibaren ticari seferlere kapanan, özel ve kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'ndan, bu yılın ocak-mayıs döneminde toplam 16 milyon 72 bin 534 yolcu seyahat etti. Atatürk Havalimanı'ndan, bu yılın ilk beş ayında iç hatta 4 milyon 227 bin 132, dış hatta 11 milyon 845 bin 402 yolcu misafir edildi.

SABİHA GÖKÇEN’DE DE BÜYÜK ARTIŞ VAR

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın ilk 5 ayında iç hatlarda 8 milyon 538 bin 579, dış hatta 5 milyon 149 bin 847 olmak üzere 13 milyon 688 bin 426 yolcu ağırlandı. "Büyük Göç" olarak adlandırılan taşınmanın 6 Nisan'da sona ermesiyle tam kapasite hizmet verilmeye başlanan ve İGA tarafından işletilen İstanbul Havalimanı'ndan bu yılın ocak-mayıs döneminde 9 milyon 958 bin 587 yolcu seyahat etti.

Bugün 14:18 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak... mask
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak...
Osmangazi Köprüsünde fiyat değişiyor mask
Osmangazi Köprüsünde fiyat değişiyor
Dolar eriyor mask
Dolar eriyor
Bayram sonrası benzin ve motorine indirim mask
Bayram sonrası benzin ve motorine indirim
Güven Kepçe, 5 ayda 150 adet kepçe ihracat etti mask
Güven Kepçe, 5 ayda 150 adet kepçe ihracat etti
Benzine ve LPG'ye indirim! mask
Benzine ve LPG'ye indirim!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Tüpraş'ta yangın! mask
Tüpraş'ta yangın!
Tedirgin etti, depremin habercisi mi? mask
Tedirgin etti, depremin habercisi mi?
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak... mask
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak...
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı mask
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı
Körfezli genç, feci kazada yanarak can verdi mask
Körfezli genç, feci kazada yanarak can verdi
Leyla Tiner hayatını kaybetti mask
Leyla Tiner hayatını kaybetti

GALERİ

Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü mask
Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı  mask
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı 
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi mask
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı mask
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor mask
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL