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Bugün 14:19 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:20 TSİ

Borsa bu hafta yüzleri güldürdü

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi.
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Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,55'lik kazançla 93.809,09 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 89.819,98 puanı, en yüksek ise 93.809,09 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,28'lik artışla 106.281,20 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,57'lik primle 110.034,60 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,65'lik kazançla 70.053,24 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,44'lük değerle 79.682,70 puana yükseldi.

TURKCELL PRİM YAPTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,40 ile Turkcell oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 8,30'luk artışla İpek Doğal Enerji, yüzde 7,42'lik yükselişle de Polisan Holding izledi. Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 3,13 ile Tüpraş oldu. Bu hisseyi yüzde 1,63'lük düşüşle Bera Holding, yüzde 1,48'lik azalışla da Odaş Elektrik takip etti.

Bugün 14:19 TSİ - Ekonomi

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