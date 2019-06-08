Rusya, S-400’lerin teslimatına başlıyor

Rusya, S-400'lerin teslim tarihini açıkladı. Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec, S-400'lerin Türkiye'ye teslimine 2 ay içinde başlayacaklarını duyurdu. Türkiye ve Rusya arasında S-400'lerin satışına yönelik anlaşma geçen yıl eylül ayında imzalanmış, daha önce teslimata Mart 2020'de başlanacağı açıklanmıştı.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters de daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmasının, ittifakın "bilindik düşmanlarının", radardan kaçabilen beşinci nesil F-35 jetlerinin nasıl çalıştığını anlamasına neden olabileceğini söylemişti.