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Farenjit neden olur? Belirtileri ve tedavisi…

Boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, öksürük, baş ağrısı ve ses kısıklığı belirtileri olan Farenjit bulaşıcı mıdır? Farenjit neden olur? Belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik...
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Yutak iltihabı olarak da bilinen farenjit, genelde soğuk mevsimlerde kendini gösterir. Farenjit en yaygın olarak soğuk algınlığı, grip veya mononükleoz gibi viral enfeksiyonlardan kaynaklanır. Peki, Farenjit bulaşıcı mıdır? Farenjit neden olur? Belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz…

FARENJİT NEDİR?

Farenjit, boğazın arkasını kaplayan mukoza zarlarının veya farenksin iltihaplanmasıdır. Bu iltihap rahatsızlığa, boğaz kuruluğuna ve yutma zorluğuna neden olabilir. Farenjit nedenleri arasında soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar ve A grubu Streptococcus gibi bakteriyel enfeksiyonlar bulunur.

Farenjit yaygın olarak görülür ancak endişe edecek bir durum değildir. Viral farenjit genellikle bir hafta kadar bir süre içerisinde kendi kendine iyileşir.

FARENJİT NEDEN OLUR?

Viral enfeksiyonlar en sık görülen farenjit nedenidir. Fakat bakterileri de içeren çok sayıda mikroorganizma hastalığa neden olabilir.

Farenjit ile birlikte seyreden enfeksiyon hastalıklarından bazıları;

Kızamık

Suçiçeği

Havlar tarzda öksürük ile karakterize bir çocukluk hastalığı olan krup

Boğmaca

Grup A streptokokların neden olduğu beta enfeksiyonu

Soğuk algınlığına neden olan adenovirüs enfeksiyonları

Öpücük hastalığı olarak da bilinen enfeksiyöz mononükleoz

Grip virüsü olan influenza enfeksiyonu

FARENJİT BELİRTİLERİ

Farenjit kuluçka süresi tipik olarak iki ila beş gün arasındadır . Farenjite eşlik eden belirti ve semptomlar altta yatan duruma bağlı olarak değişir.

Bunlar:

Hapşırma

Burun akıntısı

Baş ağrısı

Öksürük

Yorgunluk

Vücut ağrıları

Titreme

Ateş

Boğaz ağrısına ek olarak, mononükleoz semptomları şunları içerir:

Şişmiş lenf bezleri

Aşırı yorgunluk

Ateş

Kas ağrıları

Genel halsizlik

İştahsızlık

İsilik

Bir başka farenjit türü olan Strep boğaz (streptokokal farenjit) da şunlara neden olabilir:

Yutkunma zorluğu

Boğada kızarıklıklar, beyaz veya gri yamalar

Şişmiş lenf bezleri

Ateş

Titreme

İştahsızlık

Mide bulantısı

Ağızda olağandışı tat

Genel halsizlik

FARENJİT BULAŞICI MIDIR?

Farenjitin hem viral hem de bakteriyel formları bulaşıcıdır. Farenjit yapan mikroplar burun ve boğazda yaşama eğilimindedir. Hastalığı olan bir kişi öksürdüğü veya hapşırdığında, virüs veya bakteri içeren minik damlacıkları havaya bırakır. Bir kişi bu havayı soluduğunda virüs bulaşabilir.

FARENJİT TEDAVİSİ

Bazı durumlarda, farenjit için tıbbi tedavi gereklidir. Bu özellikle bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu durumdur. Bu gibi durumlarda doktorunuz antibiyotik yazacaktır. Amoksisilin ve penisilin, strep boğazında en sık öngörülen tedavilerdir. Enfeksiyonun geri dönmesini veya kötüleşmesini önlemek için tüm antibiyotik kürünü almanız önemlidir. Antibiyotik tedavisi genellikle 7-10 gün sürer.

Antibiyotiklerin yanı sıra, ağrı kesici-ateş düşürücü ilaçlar, alerji düşünülen hastalarda antihistaminikler, burun açıcı spreyler, öksürük kesiciler ve ağız gargaraları kullanılabilir. Pastiller genellikle fayda etmez.

Bugün 14:23 TSİ - Sağlık

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