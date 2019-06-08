Hürriyet’in makamı boş kalmıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. konuklarını makamında ağırlayan ve yapmak istediği çalışmalar hakkında bilgilendirmede de bulunan Başkan Hürriyet, “Vatandaşlarımızın inanç ve desteğiyle birlikte çalışacağız, İzmit’imizi hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

KALICI HİZMETLER

Misafirlerine ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür eden belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Halkımızın güvenini kazanmış olmak bize büyük onur yaşatırken, omuzlarımıza da büyük sorumluluk yüklemektedir. İnşallah onların inanç ve desteğiyle İzmit’imizde güzel ve kalıcı hizmetlere imza atacağız” şeklinde konuştu.

HÜRRİYET’İ ZİYARET EDENLER

İKM Başkanı Murat Öztürk ve yönetimi

Yeşilova Spor Kulübü Başkanı Ali Gürdal ve yönetimi

Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük ve yönetimi

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ve yönetimi

Kocaeli Çiçekçiler Derneği Başkanı Hasan Öztürk ile yönetimi

İZLİDER Başkanı Haluk Cem Gökmen ve yönetimi

TÜRGED Başkanı Veysel Oti ve yönetimi

Darıca Belediyesi meclis üyeleri Erol Ada, Ayhan Şen, Osman Demir, Şadi Güven, Özkan Sarıtoprak, Aydın Işık, Selim Özcan ve Göknur Bektaş

SEDAŞ Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü Enver Aka, Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk ve Şebeke Tasarım Müdürü Ayşegül Kaya

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ve yönetimi

İzmit Halkevleri Başkanı Tolga Köse ve üyeler

KORDSA Endüstri İlişkileri ve İdari İşler Müdürü Kadir Erdem, Teknoloji Direktörü Devrim Özaydın ve İş Güvenliği Müdürü Mustafa Eryurt

Hurdacılar Derneği Başkanı Mustafa Nebi ve yönetimi

Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu ile yönetimi

Derince İmam Hüseyin Cemevi Derneği Başkanı Nevres Fırat ve yönetimi

TMMOB’a bağlı odaların başkan ve temsilcileri; Murat Kürekçi, Füsun Deniz Yılmaz, Yüksel Türkkan, Cuma Özdemir, Mehmet Ali Elma, Niyazi Temizkan, Ediz Uyanık, Halim Karabekir, Ahmet Sözen ve Onur Öztürk

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ve yönetimi

Kandıra Safalılar Derneği Başkanı Okay Belhan ve yönetimi

Kocaeli Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip ve yönetimi

Kocaeli Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Rasim Özkul ve yönetimi

Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Başkanı Şerif Ünan, başkan yardımcısı Cihat Uçar, Sayman Sedat Açıldı ve Ufuk Topaloğlu