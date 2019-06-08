Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:27 TSİ- Gündem G: Bugün 14:28 TSİ

Hürriyet’in makamı boş kalmıyor

Kent genelinden çok sayıda STK temsilcisi ve siyasiyi makamında ağırlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bizim amacımız İzmit’te güzel ve kalıcı hizmetlere imza atmaktır” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.  konuklarını makamında ağırlayan ve yapmak istediği çalışmalar hakkında bilgilendirmede de bulunan Başkan Hürriyet, “Vatandaşlarımızın inanç ve desteğiyle birlikte çalışacağız, İzmit’imizi hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

KALICI HİZMETLER

Misafirlerine ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür eden belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Halkımızın güvenini kazanmış olmak bize büyük onur yaşatırken, omuzlarımıza da büyük sorumluluk yüklemektedir. İnşallah onların inanç ve desteğiyle İzmit’imizde güzel ve kalıcı hizmetlere imza atacağız” şeklinde konuştu.

HÜRRİYET’İ ZİYARET EDENLER

İKM Başkanı Murat Öztürk ve yönetimi

Yeşilova Spor Kulübü Başkanı Ali Gürdal ve yönetimi

Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Bayram Kütük ve yönetimi

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ve yönetimi

Kocaeli Çiçekçiler Derneği Başkanı Hasan Öztürk ile yönetimi

İZLİDER Başkanı Haluk Cem Gökmen ve yönetimi

TÜRGED Başkanı Veysel Oti ve yönetimi

Darıca Belediyesi meclis üyeleri Erol Ada, Ayhan Şen, Osman Demir, Şadi Güven, Özkan Sarıtoprak, Aydın Işık, Selim Özcan ve Göknur Bektaş

SEDAŞ Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü Enver Aka, Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk ve Şebeke Tasarım Müdürü Ayşegül Kaya

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ve yönetimi

İzmit Halkevleri Başkanı Tolga Köse ve üyeler

KORDSA Endüstri İlişkileri ve İdari İşler Müdürü Kadir Erdem, Teknoloji Direktörü Devrim Özaydın ve İş Güvenliği Müdürü Mustafa Eryurt

Hurdacılar Derneği Başkanı Mustafa Nebi ve yönetimi

Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu ile yönetimi

Derince İmam Hüseyin Cemevi Derneği Başkanı Nevres Fırat ve yönetimi

TMMOB’a bağlı odaların başkan ve temsilcileri; Murat Kürekçi, Füsun Deniz Yılmaz, Yüksel Türkkan, Cuma Özdemir, Mehmet Ali Elma, Niyazi Temizkan, Ediz Uyanık, Halim Karabekir, Ahmet Sözen ve Onur Öztürk

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ve yönetimi

Kandıra Safalılar Derneği Başkanı Okay Belhan ve yönetimi

Kocaeli Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Recep Altıntip ve yönetimi

Kocaeli Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Rasim Özkul ve yönetimi

Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Başkanı Şerif Ünan, başkan yardımcısı Cihat Uçar, Sayman Sedat Açıldı ve Ufuk Topaloğlu

Bugün 14:27 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kavganın sebebi belli oldu mask
Kavganın sebebi belli oldu
Toz elini yakınca AFAD ekipleri alarma geçti mask
Toz elini yakınca AFAD ekipleri alarma geçti
TIR arıtma havuzu kanalına düştü mask
TIR arıtma havuzu kanalına düştü
Deniz seferleri o tarihte başlıyor mask
Deniz seferleri o tarihte başlıyor
161 kaza, 68 ölü, 520 yaralı mask
161 kaza, 68 ölü, 520 yaralı
Otomobil önce bisikletliye sonra ağaca çarptı mask
Otomobil önce bisikletliye sonra ağaca çarptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Tüpraş'ta yangın! mask
Tüpraş'ta yangın!
Tedirgin etti, depremin habercisi mi? mask
Tedirgin etti, depremin habercisi mi?
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak... mask
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak...
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı mask
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı
Körfezli genç, feci kazada yanarak can verdi mask
Körfezli genç, feci kazada yanarak can verdi
Leyla Tiner hayatını kaybetti mask
Leyla Tiner hayatını kaybetti

GALERİ

Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü mask
Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı  mask
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı 
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi mask
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı mask
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor mask
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL