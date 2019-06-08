Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:31 TSİ- Gündem G: Bugün 14:36 TSİ

Şehit mezarına bırakılan not duygulandırdı

Kocaeli'de 2006 yılında meydana gelen helikopter kazasında 3 arkadaşıyla birlikte şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk'ün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki mezarını ziyaret edenler duygulandıran notla karşılaştı.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle birçok vatandaş mezarlıkları ziyaret etti. Şehit mezarlıklarını da ziyaret eden vatandaşlar Kocaeli’de geçirdiği helikopter kazası sonrası şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk’ün mezarında duygulandıran bir notla karşılaştı. Şehit pilotun anne ve babasına yazılan ve bir ilkokul öğrencisi tarafından yazıldığı değerlendiren not görenlere duygu dolu anlar yaşattı. “Sevgili şehit abimizin annesi ve babası” sözleriyle başlayan notta şu ifadelere yer verildi; “Siz bu bayramda üzgünsünüz. Ama unutmayın ki şehitler ölmez." Çorlu Şehitliği’ni ziyaret edenlerin karşılaştığı not görenleri duygulandırdı.

Bugün 14:31 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Kavganın sebebi belli oldu mask
Kavganın sebebi belli oldu
Toz elini yakınca AFAD ekipleri alarma geçti mask
Toz elini yakınca AFAD ekipleri alarma geçti
TIR arıtma havuzu kanalına düştü mask
TIR arıtma havuzu kanalına düştü
Deniz seferleri o tarihte başlıyor mask
Deniz seferleri o tarihte başlıyor
161 kaza, 68 ölü, 520 yaralı mask
161 kaza, 68 ölü, 520 yaralı
Otomobil önce bisikletliye sonra ağaca çarptı mask
Otomobil önce bisikletliye sonra ağaca çarptı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Tüpraş'ta yangın! mask
Tüpraş'ta yangın!
Tedirgin etti, depremin habercisi mi? mask
Tedirgin etti, depremin habercisi mi?
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak... mask
Yeni yasa geliyor! Tatile giderken zorunlu olacak...
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı mask
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı
Körfezli genç, feci kazada yanarak can verdi mask
Körfezli genç, feci kazada yanarak can verdi
Leyla Tiner hayatını kaybetti mask
Leyla Tiner hayatını kaybetti

GALERİ

Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü mask
Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı  mask
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı 
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi mask
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı mask
Bakan Akar'dan 2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor mask
Temizlenen İzmit Körfezi'nde 57 farklı balık ve canlı türü yaşıyor
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir'  mask
İzmit Körfezi'nde dalgıçların yeni gözdesi 'batık şehir' 
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL