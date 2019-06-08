Necdet Keylan amansız hastalığa yenildi

Kocaeli Kamil Koç otobüs işletmesi acenta sahibi Necdet Keylan (65) yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etti. Gülden Keylan ile evli, Uğur Keylan ve İlknur Koç’un babaları merhum Necdet Keylan'ın cenazesi, yarın (9 Haziran 2019 Pazar) öğle namazına müteakip Fevziye Camiinde kaldırılacak. Cenaze daha sonra İzmit Fethiye Köyünde toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.