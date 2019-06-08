Kocaeli Kamil Koç otobüs işletmesi acenta sahibi Necdet Keylan (65) yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etti. Gülden Keylan ile evli, Uğur Keylan ve İlknur Koç’un babaları merhum Necdet Keylan'ın cenazesi, yarın (9 Haziran 2019 Pazar) öğle namazına müteakip Fevziye Camiinde kaldırılacak. Cenaze daha sonra İzmit Fethiye Köyünde toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Necdet Keylan amansız hastalığa yenildi
Kocaeli Kamil Koç otobüs işletmesi acenta sahibi Necdet Keylan (65) yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz