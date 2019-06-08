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Kocaeli geçişindeki yollarda trafik başladı

Ramazan Bayramı'nı İstanbul dışında geçirenlerin dönüşleri sürerken, TEM yolunun Kocaeli geçişinde bugün de yoğunluk oldu. Bekirdere rampaları mevkisinde, sürücülerin yavaşladığı görüldü.
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Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri sürüyor. TEM yolu Bekirdere rampaları, viyadük ve tüneller bölgesinde, öğle saatlerinden itibaren yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesiyle yoğunluk oluştu. Sürücülerin bu bölgede yavaşladığı görüldü. TEM yolunda arızalanan araçlar ve meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşım zaman zaman aksadı. Yollardaki yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

Bugün 15:41 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

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