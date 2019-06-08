Askerlik görevini bitirdikten sonra 1984 yılında gazetede gördüğü iş ilanı üzerine ut yapımına başlayan Burhan Çeşni, 1989'da gelen teklif üzerine Kuveyt'e gitti. Özellikle Arap udu yapımında ustalaşarak kendine isim ve yer edindikten sonra 2001'de Türkiye'ye dönen Çeşni, zanaatını 18 yıldır Derince Kaşkal, İstanbul yolu üzerinde açtığı 40 metrekarelik atölyede sürdürüyor. Yılda ortalama 60 el yapımı ut imal eden ünlü zanaatkar, kendi el emeğiyle ortaya çıkardığı çalgıları Avustralya'dan Kanada'ya, İsveç'ten Danimarka'ya kadar dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Fiyatı bin 500 dolardan başlayıp 3 bin dolara kadar çıkan ut siparişlerini karşılamakta güçlük çeken Çeşni, yetiştirecek eleman bulamamaktan yakınıyor.

“KALAS OLARAK GELİYOR, UT OLARAK ÇIKIYOR"

Bir udun yapımının 20 gün sürdüğünü fakat zamandan kazanmak için aynı anda 15-20'sinin yapımına başladığını anlatan Burhan Çeşni, şöyle devam etti: "Mesela bugün yaptığım bir göğsü yapıştırmak için ertesi günü beklemem gerekiyor. Bir tane de yapıştırsam, 10 tane de yapıştırsam ertesi günü beklemem lazım. O yüzden aynı anda ne kadar fazla ut yaparsam o kadar zamandan kazanıyorum. Hiçbir detaydan kaçmıyorum, bütün udlara aynı işçiliği veriyorum. 3-3,5 ayda 20 udu bitirmiş oluyorum. Yılda ortalama 60 ut üretiyorum, bunun 40'tan fazlası yurt dışına gidiyor. A'dan Z'ye el emeği, benim elimden çıkıyor. Yani kalas olarak geliyor, ut olarak çıkıyor. A'dan Z'ye her şeyini ben yapıyorum. En ufak işçiliğini bile ben yapıyorum."

"TALEPLERE YETİŞEMİYORUM"

Çeşni, Türkiye'de önceden saza, gitara ilgi olduğunu, şimdi uda bir yönelme bulunduğunu anlattı.Arap ülkeleri çoğunlukta olmak üzere yurt dışından da talep geldiğini belirten Çeşni, "İngilizler, İsveçliler, Danimarkalılar, Kanadalılar ut öğreniyor. O ülkelere de çok ut gönderiyorum. Yeni Zelanda, Avustralya'da bile var. Şu an taleplere yetişemiyorum. 150 talep vardı, benim bu yıl şu ana kadar yaptığım 25-30 tane" ifadelerini kullandı. Taleplere karşılık veremediği için işini büyütmeyi düşündüğünü fakat çalıştıracak eleman bulamadığını dile getiren Çeşni, oğlunun bile yanında çalışmadığını dile getirdi.

“5 AİLEYİ BESLEYEBİLİR”

Çeşni, ut ustalığının kazancı iyi bir meslek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "İyi yetişmiş biri en az beş aileyi rahatça besleyebilir. Getirisi çok güzel. Ut müşterileri daha çok maddi durumu iyi olanlar. Bilhassa Araplar, onlara iyi bir ut yaptığın zaman para onlar için önemli değil. 10 bin dolara kadar olur. İstediğimi gerçekleştirirsem ben de o fiyatlarda satacağım. Biraz daha lazer işçiliği lazım, başarırsam fiyat seviyesini 10 bin dolara kadar çıkartacağım. Üretim kapasitesini yıllık 200'e çıkarmayı düşünüyorum. 200 ut ürettiğimde küçük bir atölye olarak ülke ekonomisine katkım 300 bin doları bulur. Belki daha da aşar."

“ÇOCUKLARIM DEVAM ETTİRMİYOR”

93, 95 ve 2006 doğumlu üç çocuğu olduğunu belirten Burhan Çeşni, çocuklarının mesleği devam ettirme konusunda isteksiz olduğunu aktardı; Çocuklarım mesleği devam ettirme konusunda isteksiz, ben ise taleplere yetişemiyorum. Bu nedenle ud’un uzuv teknesini yapabilen iki arkadaş ile anlaştım, onları eğitmek daha kolay olacak. En azından bilgi sahibiler, onları yetiştirmem daha kısa zaman alır. Taleplere yetişemiyorum, Coşkun Sabah gibi ünlü isimlere ud sattım, daha çok Arap ülkelerine ihracat yapıyorum. Bu da ülkeye döviz girmesini sağlıyor, eğer ud satışlarım yükselirse, kent ve ülke ekonomisine önemli katkıları olur. Markalaşma yolunda da adımlar atacağız, yeni logomuzu kısa zamanda görücüye çıkaracağız, yurtdışında bayilik isteyenler var, fakat önce eleman yetişmesi gerekiyor, bayilik verseniz bir şey ifade etmiyor."

Udun tarihi:

Türkiye’nin yanı sıra, Tunus, Fas ve Cezayir de dahil olmak üzere bütün Arap ülkelerinde, İran’da ve Ermenistan’da aynı adla kullanılan iri gövdeli, kısa saplı lavta cinsinden telli çalgıya ut deniyor. İnsanoğlunun yaptığı en eski telli çalgılardan olan udun atası sayılabilecek ilk çalgıların, Eski Mısır’da (İ.Ö. 1320-1085) yapıldığı sanılıyor. Çünkü, bu dönemden kalma kilden kabartmalardan birinde uda benzer bir çalgı betimlenmiştir. Olasılıkla, antik ud gibi bu yeni ud da tek bir ağaç parçasından oyularak yapılıyordu ve gövdesi bugünkü udunkinden daha küçüktü; göğsü ise deridendi. İranlılar bu çalgıya barbat adını vermişlerdir. Ut sözcüğü ilk kez VII. yüzyıla ait Arapça metinlerde geçer. Ama sonraki İran ve Arap metinlerinde barbat, ud ve tunbur (tanbur) terimleri birbirine karışmıştır. Farabi’nin ud çaldığı ve çalgıda bazı değişiklikler yaptığı bilinir. Bunların en önemlisi, udun, dörtlü aralıklarla akortlanan dört teline eklediği beşinci teldir.Udun sapındaki, Farabi döneminde de korunmuş perdeler, X. yüzyılın sonuna doğru terk edildi. Ut, önceleri tahtadan bir mızrapla çalınırdı. Endülüslü ünlü müzisyen Ziryab (IX. yüzyıl), bunun yerine kartal teleğinden mızrabı yerleştirdi. Günümüzde ise, genellikle esnek plastikten mızraplar kullanılmaktadır.