İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan kiralama ihalesinde, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nin kantin işletmesi 1 yıllık süreyle kiraya verileceği belirtildi. Kantin için aylık 48 bin liranın üzerinde bir bedel talep eden müdürlük, 12 ay için muhammen kira bedelini 583 bin 498 lira olarak açıkladı. Söz konusu kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce kalanı ise üçer aylık dönemler halinde 3 eşit taksitle peşin olarak ödenecek. İhale 13 Haziran saat 14.30’da İl Sağlık Müdürlüğü’nde yapılacak.
Bugün 16:04 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 16:06 TSİ
Hastane kantini 583 milyona ihaleye çıktı
Darıca’da bulunan Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kantini ihaleye çıkıyor. 77 metrekarelik kantinin bir yıllık kiralama bedelinin 583 bin 498 TL olduğu öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz