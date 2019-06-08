Hastane kantini 583 milyona ihaleye çıktı

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan kiralama ihalesinde, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nin kantin işletmesi 1 yıllık süreyle kiraya verileceği belirtildi. Kantin için aylık 48 bin liranın üzerinde bir bedel talep eden müdürlük, 12 ay için muhammen kira bedelini 583 bin 498 lira olarak açıkladı. Söz konusu kira bedelinin dörtte biri sözleşmenin düzenlenmesinden önce kalanı ise üçer aylık dönemler halinde 3 eşit taksitle peşin olarak ödenecek. İhale 13 Haziran saat 14.30’da İl Sağlık Müdürlüğü’nde yapılacak.

