Gelinle damat trafikte kaldı!

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayarak dönüş yolculuğuna çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde oluşan akıcı yoğunluk sürüyor. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Kocaeli kesiminde, Gültepe ile Korutepe tünelleri, Bekirdere rampası ve Kartepe'de yolun iki şeride düştüğü bölgelerde zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Yoğunluk, yer yer Kandıra gişeler ile Alikahya mevkisine kadar uzanıyor. Bu yoğunluk Gültepe Tüneli'nden sonra yolun üç şeride çıkmasıyla azalırken, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze ve Çayırova mevkilerinde trafikte aksama yaşanmıyor. Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü, D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik akıcı bir yoğunlukta seyrediyor. D-100 kara yolunun İzmit geçişinde ise zaman zaman trafikte sıkışıklık meydana geliyor. Eskihisar Feribot İskelesi'nde ise giriş ve çıkış bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.

Gelin arabasını bu kez "trafik" durdurdu

Eskişehir'deki nikahlarının ardından gelin arabasıyla yola çıkan, düğünlerinin yapılacağı Gebze'ye doğru seyreden Dilan-Murat Gültepe çifti, Bekirdere rampasında trafiğe takıldı. Damat Murat Gültepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'de nikahlarının bugün kıyıldığını belirterek, ailelerinin kendilerini Gebze'deki düğün salonunda beklediğini söyledi. Trafik sıkışıklığı nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiklerini ifade eden Gültepe, "Yola saat 10.00'da çıktık, uzun süredir yoldayız. Düğün akşam saat 19.00'da ama biz trafiği düşünerek erken çıktık. İyi ki erken çıkmışız. İşimizi garantiye alalım dedik. Hava da çok sıcak. Sağlık olsun. Mutlu olalım, huzurlu olalım gerisi önemsiz. Çocuklarımıza anlatacağımız bir anımız oldu." diye konuştu. Gelin Dilan Gültepe de mutlu günlerine trafik yoğunluğuyla başladıklarını dile getirdi.