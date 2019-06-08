Alınan bilgiye göre D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Ahmet Karakaya idaresindeki 34 UA 8860 plakalı otomobil, yan yol girişinde bulunan bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Karakaya, bulunduğu yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkartılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Karakaya, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik bir müddet kontrollü olarak verilirken kaza yapan otomobil çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN
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Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kartepe Köseköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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