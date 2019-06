Bahri Yavuz aday olmayacak!

Kocaelispor'da mevcut başkan Bahri Yavuz, 14 Haziran'da yapılacak olan kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Yavuz'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

Sevgili Kocaelisporlular;

21 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Genel Kurul’da, 35 yıl taraftarı olarak peşinden koştuğum sevdam Kocaelispor’a, hayallerimi süslediği üzere Başkan olarak seçildim. Tüzüğümüz gereği, yönetim kurulunda çalışabilmenin ilk şartı olan Kulüp Üyesi olma koşulunu yerine getiren, birlikte çalışacağım arkadaşlarımın Kulübümüze üye olmalarının akabinde, 1 ay sonra, 27 Haziran 2014 tarihinde Olağanüstü Genel Kurulumuzu yaptık. 5 yıldır Kocaelispor Kulübü Başkanlığı görevimi onur ve gururla yapmaktayım.



Seçildiğimiz ilk gün, “Hayallerimizi Paylaşacağız” sözleriyle başladığım konuşmamda; “Şehrin namusu olan emaneti teslim aldığımız arkadaşlarımla beraber, bu kulübün bir kuruşunu bile boşa harcamayacağımıza, adını en iyi şekilde temsil edeceğimize, kulübün içine siyaset sokmayacağımıza namus ve şerefimiz üzerine yemin ediyorum” demiştik. Bu yeminimi bana ve görev yaptığım arkadaşlarıma çiğnetmeyen Yüce Yaradan’a binlerce kez şükürler olsun.



Yönetici arkadaşlarımla birlikte ilk günden beri sürekli tekrar ettiğimiz sözler var.

“Ağaca yaslanma kurur, insana yaslanma ölür.”

“Kimseye avuç açmadan, kimsenin önünde diz çökmeden bu kulüp yönetilmeli.”

“Asla, hayal satmayacağız.”

“Halkın Takımı Kocaelispor”



Son maçımız öncesinde 13 Mayıs 2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantımızda, önümüzdeki sezon bu ekonomik gücü kendimizde yeterince görmediğimizden, Yıllık Mali Genel Kurul ile birlikte Olağanüstü Seçimli Genel Kurul da yapılması kararını aldık. Gerek bu karar alınmadan önce, gerekse bu karardan bugüne kadar sürekli olarak bu bütçeyi oluşturabilmek adına çalışmalar ve hesaplar yaptık. Bu süre içinde yapmış olduğumuz basın toplantısında da dile getirdiğimiz üzere, önümüzdeki sezon transferi açabilmek, transfer yapabilmek, Kızıl Yıldız Kulübüne olan borcu ödeyebilmek, sezon içerisi harcamalarla birlikte en az 20 Milyon TL bir bütçe oluşturabilmek gerekiyordu. Gerek bütçenin büyüklüğü, gerekse de ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle oluşan piyasa koşulları, bizlere çok ince hesap yapmayı elzem hale getiriyor. Her zaman dediğimiz gibi asla, hayal satan olmayacağız. Olağanüstü Genel Kurul’da yeniden göreve talip olabilmek adına, bu bütçeyi nasıl oluşturabiliriz hesapları yaptığımız için, bugüne kadar çıkıp da adayım diyemedim. Evet, bunu eleştirenler, oyun olarak görenler oldu. Ama biz sonuna kadar, şartları zorlamak, inananlar ve destek olanlarla mücadeleye devam edebilmek istedik. Bu süreçte; en büyük destekçilerimizden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Tahir Büyükakın ile de defalarca görüştüm ve durumu kendisiyle de paylaştım. Sağ olsun, Başkanımız da Yönetimimiz ve yönetim anlayışımızın rüştünü ispatladığını ifade ederek, devam etmemiz halinde en büyük destekçimiz olmaya devam edeceğini açık, net ve samimi olarak tekrarladı.



Ancak, bugüne kadar hep ifade ettiğimiz üzere; bir kişiye, bir kuruma veya siyasete yaslanmamalıyız. Evet, herkesin, her kesimin desteğini almalıyız; ama ne olursa olsun, geleceğin Kocaelispor’u için tüm sorumluk ve yükü asla bir kişi veya kurumun üzerine yıkmamalıyız.



10 Milyon TL’ye yakın transfere engel borçları, ötelemek yerine tamamının temizlenerek çözülmesi gerektiğine olan inancımızla; bunun dışında önümüzdeki sezon için gerekli 10 Milyon TL’lik bütçe ile birlikte toplamda gerekli olan 20 Milyon TL bütçeyi oluşturamayacağımızı öngördüğümüz ve ilk günden itibaren hayal satmayacağız diye tekrarladığımız için 14 Haziran Cuma akşamı yapılacak olan Genel Kurul’da aday olmayacağımı tüm camiamıza arz ederim.



Yönetimimize ve yönetim anlayışımıza inanan, saygı duyan ve bizleri daima destekleyen tüm paydaşların bu kararımı anlayışla karşılamasını ümit ediyorum. Açıklamış olduğum nedenler dışında, bu kararımın altında başka nedenler aranmamasını sizlerden rica ediyorum. Geçen gece sosyal medyada paylaşmış olduğum; “Gözleri kocaman çocuklar için değer, mücadeleye değer, bir hayat pahasına da olsa, DEĞER!” sözlerinde de geçtiği üzere Kocaelispor’un geleceği çocuklarımız için tüm kötü söz ve yorumlara, şehrin büyük kısmının da destekleriyle görev yaptığımız süre boyunca katlandık. Bilinmelidir ki; bizler daima Kocaelispor menfaatine doğru olduğuna inandığımız kararlar aldık.



Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararımızı açıklamamızın ardından, Başkan Adaylığını açıklayan ve halen Yönetim Kurulu Üyemiz olan Sn. Volkan Özön’e ve olası çıkabilecek diğer adaylara çıkacakları bu zorlu mücadelede başarılar diliyorum. Geçmişte Kulübümüze zarar vermemiş olması koşuluyla daha önce görev yapmış veya daha önce görev yapmamış olası adayların, Kulübümüzün geleceği adına zenginlik olarak görülmesi gerektiği ve kişilerin değil, Kocaelispor’un mevcudiyetinin önemli olduğu inancındayım. Bugün gelinen noktada; Kulübümüzün artık talep gören, ülkedeki en borçsuz ve önü açık 5-10 şehir kulübünden birisi haline geldiğini hepimiz görüyor, biliyor ve bu hale getirebilmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Şehrimizin en büyük markası Kocaelisporumuza tüm taraftar ve üyelerimizin daha çok sarılması, destek vermesi, her aşamada kontrol sorumluluğunu elden bırakmaması ve günlük popülist politikalara onay vermemesi gerekmektedir. Kocaelispor’un menfaatlerini her zaman en ön planda tutacak, Kulübümüzün bir kuruşunu dahi boşa harcamayacak, Kulübümüzü en iyi derecede temsil edecek olduktan sonra, seçilecek olan Başkanın ve Yönetiminin her zaman yanında ve destekleyicisi olacağımın bilinmesini isterim.



Tüm taraftarlarımızı ve Kulüp Üyelerimizi, Kulübümüzün geleceğine sahip çıkmak adına, bizlere yakışacak olan coşkuyla; Mali, İdari ve Sportif tüm sezonun değerlendirmesinin de yapılacağı Kongremizde olmaya davet eder, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’un camiamıza hayırlı olmasını dilerim.