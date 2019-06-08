Kocaelispor'un Mevcut Başkanı Bahri Yavuz, 14 haziranda yapılacak olan kongrede başkanlık için tekrar aday olmayacağını açıkladı. Spor gündemine bomba gibi düşen bu açıklamanın ardından başkan adayı Volkan Özön'den flaş bir açıklama geldi. Özön, gazetemize yaptığı açıklamada "Keşke daha önce açıklaysadı. Zaman kaybettik. Ben bu sürede seçim çalışmalarımı sürdürüyordum. Daha önce açıklasaydı. Ben yönetime toplardım çalışmaya başlardım. Samimiyse açıklamasında bugünden itibaren itibaren kolları sıvayıp teknik ekip ve futbolcualrla görüşmeye başlıyorum." dedi.
Bugün 19:34 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 21:14 TSİ
Volkan Özön'den ilk açıklama
Kocaelispor'un Mevcut Başkanı Bahri Yavuz, 14 haziranda yapılacak olan kongrede başkanlık için tekrar aday olmayacağını açıkladı. Spor gündemine bomba gibi düşen bu açıklamanın ardından başkan adayı Volkan Özön'den flaş bir açıklama geldi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz