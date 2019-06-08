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Volkan Özön'den ilk açıklama

Kocaelispor'un Mevcut Başkanı Bahri Yavuz, 14 haziranda yapılacak olan kongrede başkanlık için tekrar aday olmayacağını açıkladı. Spor gündemine bomba gibi düşen bu açıklamanın ardından başkan adayı Volkan Özön'den flaş bir açıklama geldi.

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Kocaelispor'un Mevcut Başkanı Bahri Yavuz, 14 haziranda yapılacak olan kongrede başkanlık için tekrar aday olmayacağını açıkladı. Spor gündemine bomba gibi düşen bu açıklamanın ardından başkan adayı Volkan Özön'den flaş bir açıklama geldi. Özön, gazetemize yaptığı açıklamada "Keşke daha önce açıklaysadı. Zaman kaybettik. Ben bu sürede seçim çalışmalarımı sürdürüyordum. Daha önce açıklasaydı. Ben yönetime toplardım çalışmaya başlardım. Samimiyse açıklamasında bugünden itibaren itibaren kolları sıvayıp teknik ekip ve futbolcualrla görüşmeye başlıyorum." dedi.

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