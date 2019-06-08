Kocaelispor'da 24 Haziran'da yapılacak olan kongre için adaylığını açıklayan Volkan Özön, Bahri Yavuz'un "Aday olmayacağım" açıklamasının ardından istifa ettiği yönetim kurulunu acilen toplantıya çağırdı. Kurul bu akşam toplanacak. Toplantıda futbolcular, teknik heyet ve diğer konular acilen masaya yatırılacak.
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Yönetim acilen toplanıyor!
Kocaelispor'da sıcak dakikalar yaşanıyor. Başkan Adayı Volkan Özön yönetim kurulunu acilen toplantıya çağırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz