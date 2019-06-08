Kocaelispor'da 24 Haziran'da yapılacak olan kongre için adaylığını açıklayan Volkan Özön, Bahri Yavuz'un "Aday olmayacağım" açıklamasının ardından istifa ettiği yönetim kurulunu acilen toplantıya çağırdı. Kurul bu akşam toplanacak. Toplantıda futbolcular, teknik heyet ve diğer konular acilen masaya yatırılacak.