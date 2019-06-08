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Saldırıya uğrayan İYİ Partili gençten ilk açıklama

Adı CHP'liler ile kavgaya karışan İYİ Partili Deha Demirtaş'tan konuyla ilgili aydınlatıcı bir açıklama geldi.
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CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut ve önceki dönem gençlik kolları Başkanı Mehdi Kaan Günan,  İYİ Parti İzmit İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Demirtaş ile oğlu İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Deha Demirtaş’a saldırıda bulunması gündeme düşmüştü. CHP’li Akbulut ve Günan, baba oğula saldırarak darp etmişti. Konuyla ilgili Deha Demirtaş sessizliğini bozarak bir basın açıklaması yaptı. Demirtaş açıklamasında kavganın sebebinin kız meselesi olmadığını belirtti.

Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"05.06.2019 gecesi evimin önünde yaşadığım bu menfur olay bir süredir kamuoyunu meşgul etmektedir. Bu yaşanan olayların ötesinde hakkımdaki asılsız iddialar beni ve ailemi derinden sarsmış, psikolojimizi altüst etmiş ve itibarımızı zedelemiştir. Olay günü babam ve kardeşim ile birlikte evimin önünde saat 03:30 sularında tam eve girecekken, sabahında bayramlaştığımız, birbirimize sarıldığımız ve aylardır birlikte çalıştığımız insanların saldırısına uğradık.

BİR SALDIRIDIR

Evimin önüne arabalarıyla gelip bayramlaşma ve selamlaşma bahanesiyle arabalarından inerek bize karşı aniden böyle bir saldırıya başvurmaları tarafımızca anlaşılamamıştır. Olay;bir kavga,karşılıklı tartışma veya bir sürtüşmeyle başlamamış olup sebebini bilmediğim şekilde tasarlayarak yapılan ani ve planlı bir saldırıdır. Ayrıca belirtildiği gibi bir kız mevzusu da yoktur. Bu iddialar asılsızdır.

UTANÇ VERİCİ

Kız kardeşe sahip bir ağabey olarak ortaya atılan kız arkadaşımızın da bu konuda isminin geçmesi son derece utanç verici ve yanlıştır. Olayın, bağlı bulunduğum İYİ Parti ve ittifak halinde olduğumuz CHP ile bir alakası olmamakla birlikte siyasi bir olay da değildir. Ancak geçiştirmeye yönelik 'olur böyle şeyler' tarzındaki açıklamalardan da son derece rahatsız olduğumu belirtmek isterim.

ZAFERİN AĞIRLIĞINI TAŞIYAMAYAN...

17 yıl sonra İzmit’te kazanılmış bir zaferin onurunu ve ağırlığını taşıyamayan bu kişilerin yaptığı hareketin CHP’ye mal edilmesi yanlış olsa da bu saldırganlar hakkında CHP’nin gereğini yapacağına inancım tamdır. Yasal sürecin de sonuna kadar takipçisi olacağımı belirtmekle birlikte böyle bir olayla gündeme gelmekten utanç duyuyorum."

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