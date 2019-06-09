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Engin Koyun'un acı günü

AKP Körfez eski İlçe Başkanı ve Yelken İnşaat'ın sahibi Engin Koyun'un eşi Sevinç Koyun hayatını kaybetti.
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AKP Körfez eski İlçe Başkanı ve Yelken İnşaat'ın sahibi Engin Koyun'un eşi Sevinç Koyun hayatını kaybetti. Merhume Sevinç Koyun'un cenazesi bugün ikindi namazına muteakip Körfez Fatih mahallesi, Fatih camiinden kaldırılacak ardından Körfez asri mezarlığına defnedilecek.

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