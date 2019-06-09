AKP Körfez eski İlçe Başkanı ve Yelken İnşaat'ın sahibi Engin Koyun'un eşi Sevinç Koyun hayatını kaybetti. Merhume Sevinç Koyun'un cenazesi bugün ikindi namazına muteakip Körfez Fatih mahallesi, Fatih camiinden kaldırılacak ardından Körfez asri mezarlığına defnedilecek.
Bugün 08:13 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 09:49 TSİ
Engin Koyun'un acı günü
AKP Körfez eski İlçe Başkanı ve Yelken İnşaat'ın sahibi Engin Koyun'un eşi Sevinç Koyun hayatını kaybetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz