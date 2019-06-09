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Uğur Dündar, moderatörlük yapmayacak! İşte nedeni...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AKP'li Binali Yıldırım'ın, İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceği programla ilgili duayen gazeteci Uğur Dündar'dan son dakika açıklaması geldi. Dündar programda moderatörlük yapmayacağını duyurdu.
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Duayen gazeteci ve Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar aldığı kararı, sosyal medya hesabından duyurdu. Dündar açıklamasında, “Tarihi 31 Mart seçimleri öncesinde, Sn.B. Yıldırım ve Sn. E. İmamoğlu'nun katılacağı açık oturumun moderatörlüğü için her iki adayın da ismim üzerinde uzlaşmaları, onurla sürdürdüğüm 50 yıllık meslek hayatımın manevi madalyalarından biri olmuştur. Halkımızın yıllardır Türkiye'nin en güvenilir ismi olarak tarafıma gösterdiği güvenin, siyasi kutuplaşmanın zirveye çıktığı bu dönemde ve böyle önemli bir konuda her iki aday tarafından paylaşıyor olması son derece anlamlı ve değerlidir. Her iki adaya da teşekkür ediyorum” dedi.

Programda moderatörlüğü yapmayacağını vurgulayan Dündar, “Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumluluğun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur. Bunlarla birlikte… Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün 08:27 TSİ - Siyaset

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