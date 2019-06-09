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Hürriyet: İşçi dostlarım benim için kıymetli

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyete hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Hürriyetin makamında gerçekleşen ziyarette sendikanın Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik Şube Sekreteri Hakan Küçük ile sendika üyesi işçiler de yer aldı.
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SİZ BENİM AİLEMSİNİZ

Ziyaret için konuklarına teşekkür eden Başkan Hürriyet siz gelince ailem gelmiş gibi oldum. Sizlerle mücadele alanlarında tanıştık. Birlik dayanışma kardeşlik yan yana yürüyebilme gibi önemli anları paylaştık. İşçi dostlarım benim için çok kıymetli. İşçi kardeşlerimiz için üzerime ne zaman ne görev düşerse her zaman yanınızdayım. Millet vekili iken nasıl yanınızdaysak başkan olarak da her zaman yanınızda olmaya devam edeceğim. İyi niyetleriniz düşünceleriniz için ziyaretleriniz için teşekkür ediyorum. Bu kapı her zaman size açık olacak dedi.

HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da emek ve demokrasi mücadelesi veren metal işçisi üyelerimiz ile birlikte başkanımızı tebrik etmek başarılar dilemek için geldik. İleride çok daha kitlesel olarak sayın başkanımıza destek verdiğimizi göstermek için geleceğiz. Çünkü o bize daha önce önemli ölçüde destek verdi bizi yalnız bırakmadı. Sermayede devlete hükümete karşı mücadelemizde bizim yanımızda oldu. Biz de onun karşılığını kendisine göstermeye çalışıyoruz. İzmitin böyle bir değişikliğe ihtiyacı vardı. Bu da bizim istediğimiz şekilde gerçekleşti. Her şey çok güzel olacak şeklinde konuştu.

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Yorumlar

(1)
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Rambo - kendi işçilerini attırmasından belli

Yanıtla . 0Beğen 09 Haziran 10:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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