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Yaralı ördek ve güvercini zabıtalar kurtardı

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi çalışmalarına devam ediyor. Zabıta ekipleri yaralı örnek ile güvercine müdahale ederek hayatta kalmalarını sağladı.
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Kocaeli Fuar içerisindeki gölde yaralı bir ördek olduğu ihbarını alan Zabıta görevlileri zaman geçirmeden bölgeye gittiler. Görevliler titiz bir çalışma ile göldeki yaralı ördeği alarak tedavisini yaptırmak için yaban hayvanlarının da bulunduğu Ormanyanın yolunu tuttu. Burada veteriner hekim tarafından gerekli müdahalesi yapılan yaralı ördeğin iyileştikten sonra doğal yaşamına bırakılacağı ifade edildi. İzmit Zabıtası aynı şekilde yaralı  bir güvercine önce su verdi ardından da tedavisini gerçekleştirdi.

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