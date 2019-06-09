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Kızlara laf attığı iddia edilen gruba linç girişimi

Gölcük ilçesinde sokaktaki genç kızlara sarkıntılık yaptığı iddia edilen alkollü şahıslar, toplanan kalabalık tarafından linç edilmek istedi. Polisin biber gazı ile dağıttığı kalabalıktan 20 kişi gözaltına alındı.
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Olay, akşam saatlerinde Gölcük Yüzbaşılar sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüzbaşılar Sahilinde alkol alan bir grup, yolda yürüyen genç kızlara laf attı. Çevrede bulunanlar da şahıslara tepki gösterdi. Olayın duyulması sonrasında alana gelen kalabalık, sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahısları linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafların dağılmasını istedi. Taraflar dağılmayınca biber gazı ile müdahale edildi. Olaya karışan 20 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay hakkında inceleme başlatıldı. Öte yandan, yaşanan gerginlik bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırması ve polisin müdahalesi görünüyor.

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