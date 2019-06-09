İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı sonrasında araçlarıyla dönüşe geçen vatandaşların İstanbul-Kocaeli-Düzce-Bolu güzergahında oluşturduğu trafik yoğunluğunu havadan helikopterle denetledi. Denetimde, Kocaeli-İstanbul istikametinde trafikte ara ara yoğunluk meydana geldiği, Kocaeli D-100 kara yolu Körfez istikameti ile Kocaeli ve Kartepe arasında Kocaeli istikametinde ise yoğun trafik yaşandığı gözlendi. Sapanca ve Kocaeli arasında araç trafiğinin akıcı olduğu, Sapanca ve Düzce arasında Sapanca istikametinde ise trafiğin yoğun ve akıcı olduğu dikkati çekti.
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Süleyman Soylu, Kocaeli'yi denetledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı sonrasında yoğunluğun yaşandığı İstanbul-Kocaeli-Düzce-Bolu güzergahını havadan helikopterle inceledi.
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Yorumlar
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Fahri - Soysuz
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