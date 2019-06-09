Binali Yıldırım'dan, Uğur Dündar açıklaması

Duayen gazeteci Uğur Dündar, Binali Yıldırım’ın, İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceği programla ilgili moderatörlük yapmayacağını açıklamıştı. Yıldırım bu açıklama üzerine, “Uğur Bey'in kararına üzüldüm. “Adaylar ve demokrasi zarar görür” diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda “birilerinin” baskısı etkili olmamıştır.” ifadesini paylaştı.



