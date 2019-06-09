Duayen gazeteci Uğur Dündar, Binali Yıldırım’ın, İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceği programla ilgili moderatörlük yapmayacağını açıklamıştı. Yıldırım bu açıklama üzerine, “Uğur Bey'in kararına üzüldüm. “Adaylar ve demokrasi zarar görür” diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda “birilerinin” baskısı etkili olmamıştır.” ifadesini paylaştı.
Bugün 10:21 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 10:24 TSİ
Binali Yıldırım'dan, Uğur Dündar açıklaması
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Uğur Dündar'ın açıklamasına twitter üzerinden yanıt verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Rambo - kesin c h p nin baskısı vardır
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.