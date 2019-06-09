Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:21 TSİ- Siyaset G: Bugün 10:24 TSİ

Binali Yıldırım'dan, Uğur Dündar açıklaması

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Uğur Dündar'ın açıklamasına twitter üzerinden yanıt verdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Duayen gazeteci Uğur Dündar, Binali Yıldırım’ın, İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceği programla ilgili moderatörlük yapmayacağını açıklamıştı. Yıldırım bu açıklama üzerine, “Uğur Bey'in kararına üzüldüm. “Adaylar ve demokrasi zarar görür” diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda “birilerinin” baskısı etkili olmamıştır.” ifadesini paylaştı.

Bugün 10:21 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Rambo - kesin c h p nin baskısı vardır

Yanıtla . 0Beğen 09 Haziran 10:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yıldırım ve İmamoğlu'nun canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu mask
Yıldırım ve İmamoğlu'nun canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu
İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş mask
İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş
Geçim sıkıntısı nedeniyle intiharlar 5 kat arttı mask
Geçim sıkıntısı nedeniyle intiharlar 5 kat arttı
İşte AKP'de yeni yönetimin açıklanacağı tarih mask
İşte AKP'de yeni yönetimin açıklanacağı tarih
Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyada gündem olan namaz videosuna açıklık getirdi! mask
Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyada gündem olan namaz videosuna açıklık getirdi!
Olayın yankıları sürüyor... İYİ Parti'den bir açıklama daha... mask
Olayın yankıları sürüyor... İYİ Parti'den bir açıklama daha...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı mask
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Kandıra'da tekne turları başladı mask
Kandıra'da tekne turları başladı
Ömer'in öldüğü yolda 'üst geçit' eylemi mask
Ömer'in öldüğü yolda 'üst geçit' eylemi
İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş mask
İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş
Kavganın sebebi belli oldu mask
Kavganın sebebi belli oldu

GALERİ

Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada mask
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı mask
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı
Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi mask
Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi
Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü mask
Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı  mask
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı 
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi mask
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL