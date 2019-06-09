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CHP'li gençlerden dikkat çeken pankart

CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığı İzmit'teki köprü ve üst geçitlere İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için pankart astı
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turuna çıkmış ve mitingler yapmıştı. İmamoğlu ve beraberindekilerin İzmit'ten geçmesi beklenen D-100 karayolu güzergahında bulunan köprü ve üst geçitlere pankartlar asıldı.  CHP İl Gençlik Kolları'na bağlı gençler tarafından asılan pankartların üzerinde "Umudun Şehrine Olan Yolculuğuzda Kocaelimize Hoş Geldiniz" yazıldığı görüldü.

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