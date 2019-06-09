Çocukları toprak ile buluşturan proje

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çocukların serbest etkinliklerinde toprak ile buluşması için örnek bir proje başlattı. Kocaelinde eğitim veren okulların isteği doğrultusunda okullara Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi kuruluyor. Çocuklar boş vakitlerinde bahçede toprak ile buluşuyor.

ÜRETKEN MUTLU ÇOCUKLAR BAHÇESİ

Doğa ve toprakla iç içe olamayan çocukların çevreye duyarlı toprağa ve tarıma gereken değeri veren nesiller yetiştirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi projesini hayata geçirdi. Tema Vakfının da destek verdiği proje ile okulların isteği doğrultusunda okul alanı içerisinde bulunan atıl ve boş alanlara bahçe kuruluyor.

FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞUYOR

Travers ağaçlar içerisinde kurulan ve açık bahçeden oluşan Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesinde çocuklar toprak ile uğraşarak fidanları toprak ile buluşturuyor. Öğretmenlerin eşliğinde bitkileri sulayan ve bakımlarını yapan çocuklar yaptıkları işlerden keyif alıyor.

12 OKULA BAHÇE KURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Sabancı Çalışanları ve Ortakları İlköğretim Okulu Gölcük Goncagüller Anaokulu Başiskele Sepetli Pınar İlköğretim Okulu Karamürsel Nejdet Calp İlköğretim Okulu Kartepe Sarımeşe İlköğretim Okulu Dilovası Şerife Bacı Anaokulu Çayırova Güzeltepe İlköğretim Okulu Gebze Atatürk İlköğretim Okulu Darıca Nene Hatun İlköğretim Okulu Kandıra Seyitaliler İlköğretim Okulu Körfez Nene Hatun İlköğretim Okulu Ve İzmit Türkan Dereli İlköğretim Okuluna Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi kuruldu.

ÜRETKEN ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Şuana kadar 12 okulda kurulan Üretken Mutlu Çocuklar Bahçeleri ile teknolojiyle çok iç içe olan çocukların toprak ile buluşması hedefleniyor. Çocukların doğayla iç içe olmasını sağlayan proje çağımızın önemli hastalıklarına karşı önem arz ederken çocukların vücutlarında ki negatif enerjileri toprak ile atması amaçlanıyor. Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi 12 okulda toplamda 504 metrekarelik alana kuruldu. 830 adet travers ağaç kullanılarak kurulan açık bahçeler için 36 metreküp toprak kullanıldı.