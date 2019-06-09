Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:56 TSİ- Gündem G: Bugün 10:57 TSİ

Çocukları toprak ile buluşturan proje

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okulların isteği doğrultusunda kurduğu Üretken mutlu çocuklar bahçesi ile çocukları toprak ile buluşturuyor.
mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çocukların serbest etkinliklerinde toprak ile buluşması için örnek bir proje başlattı. Kocaelinde eğitim veren okulların isteği doğrultusunda okullara Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi kuruluyor. Çocuklar boş vakitlerinde bahçede toprak ile buluşuyor.

ÜRETKEN MUTLU ÇOCUKLAR BAHÇESİ

Doğa ve toprakla iç içe olamayan çocukların çevreye duyarlı toprağa ve tarıma gereken değeri veren nesiller yetiştirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi projesini hayata geçirdi. Tema Vakfının da destek verdiği proje ile okulların isteği doğrultusunda okul alanı içerisinde bulunan atıl ve boş alanlara bahçe kuruluyor.

FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞUYOR

Travers ağaçlar içerisinde kurulan ve açık bahçeden oluşan Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesinde çocuklar toprak ile uğraşarak fidanları toprak ile buluşturuyor. Öğretmenlerin eşliğinde bitkileri sulayan ve bakımlarını yapan çocuklar yaptıkları işlerden keyif alıyor.

12 OKULA BAHÇE KURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Sabancı Çalışanları ve Ortakları İlköğretim Okulu Gölcük Goncagüller Anaokulu Başiskele Sepetli Pınar İlköğretim Okulu Karamürsel Nejdet Calp İlköğretim Okulu Kartepe Sarımeşe İlköğretim Okulu Dilovası Şerife Bacı Anaokulu Çayırova Güzeltepe İlköğretim Okulu Gebze Atatürk İlköğretim Okulu Darıca Nene Hatun İlköğretim Okulu Kandıra Seyitaliler İlköğretim Okulu Körfez Nene Hatun İlköğretim Okulu Ve İzmit Türkan Dereli İlköğretim Okuluna Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi kuruldu.

ÜRETKEN ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU

Şuana kadar 12 okulda kurulan Üretken Mutlu Çocuklar Bahçeleri ile teknolojiyle çok iç içe olan çocukların toprak ile buluşması hedefleniyor. Çocukların doğayla iç içe olmasını sağlayan proje çağımızın önemli hastalıklarına karşı önem arz ederken çocukların vücutlarında ki negatif enerjileri toprak ile atması amaçlanıyor. Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi 12 okulda toplamda 504 metrekarelik alana kuruldu. 830 adet travers ağaç kullanılarak kurulan açık bahçeler için 36 metreküp toprak kullanıldı.

Bugün 10:56 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Yaptığı meslek için çırak bulamıyor! "Bu meslek 5 aileyi geçindirir" mask
Yaptığı meslek için çırak bulamıyor! "Bu meslek 5 aileyi geçindirir"
Apartmanda yaşayanlar DİKKAT! mask
Apartmanda yaşayanlar DİKKAT!
Gelinle damat trafikte kaldı! mask
Gelinle damat trafikte kaldı!
Kavganın sebebi belli oldu mask
Kavganın sebebi belli oldu
Kocaeli geçişindeki yollarda trafik başladı mask
Kocaeli geçişindeki yollarda trafik başladı
Toz elini yakınca AFAD ekipleri alarma geçti mask
Toz elini yakınca AFAD ekipleri alarma geçti
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı mask
CHP'li başkanlar İYİ Partili yöneticilere saldırdı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi mask
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Kandıra'da tekne turları başladı mask
Kandıra'da tekne turları başladı
Ömer'in öldüğü yolda 'üst geçit' eylemi mask
Ömer'in öldüğü yolda 'üst geçit' eylemi
Kavganın sebebi belli oldu mask
Kavganın sebebi belli oldu
İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş mask
İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş

GALERİ

Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada mask
Sarkıntılık yapanlara linç girişimi kamerada
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı mask
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı
Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi mask
Çocuk parkı kullanılamaz hale geldi
Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü mask
Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı  mask
Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı 
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi mask
Ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp'a gönderildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL