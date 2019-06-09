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HAK-İŞ'ten CHP'li belediyelere protesto

HAK-İŞ Sendikası son aylarda CHP’li ve HDP’li belediyelerden işçi çıkarıldığı iddiasıyla yürüyüş düzenleyecek
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HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, Mardin'in de aralarında bulunduğu illerde CHP’li ve HDP’li belediyelerde işçi çıkartıldığı gerekçesiyle HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın da katılımıyla 196 kilometrelik bir protesto yürüyüşü düzenleyeceklerini duyurdu.11 Haziran Salı günü Bolu Belediyesi'nin önünden başlatacakları 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nü, Ankara'da CHP Genel Başkanlığı binasının önünde sonlandıracaklarını söyleyen Cihan, düzenlenecek yürüyüşte CHP ve HDP'li belediyelerde yaşanan işten çıkarmaları protesto ederek, emeğin yanında, adaleti de isteyeceklerini söyledi. Cihan şunları kaydetti:

"31 Mart seçimlerinden sonra el değiştiren ve aralarında Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Derik Belediyesi'nin de bulunduğu Bolu, İzmir-Menderes, Samsun-Atakum, Çanakkale-Bayramiç, Antalya Büyükşehir, İzmit Belediyesi, Şırnak-Cizre, Diyarbakır-Lice-Yenişehir-Sur, Muş-Varto belediyelerinden sendikamıza üye olup, işten çıkarılan binlerce işçi kardeşimiz var. Ne insani, ne de hukuki hiçbir dayanağı bulunmayan bu işten çıkarmalarla ilgili farklı platformlarda tepkilerimizi sık sık dile getirdik, getiriyoruz. Adil, hukuki ve demokratik olmayan bu haksız, kural tanımaz tutum karşısında sesimizi gür bir sesle bir kez daha Bolu-Ankara yürüyüşümüzle tepkimizi bir kez dile getirecek ve adı geçen belediyelere karşı demokratik, sendikal haklarımızı hatırlatmış olacağız.

Emek ve adaleti ağızlarından düşürmeyen sözüm ona sözde emek savunucularına karşı 11 Haziran'da Bolu Belediyesi'nin önünde başlayarak, 196 kilometrelik yolu 11 günde tamamlamayı planlayarak 22 Haziran günü CHP Genel Başkanlığının önünde sonlandıracağız. Bu yürüyüşle; sendikal tercihlerinden dolayı emekçileri kapı önüne koyan, keyfi işten çıkarmalarla emekçileri işiyle, aşıyla ve ekmeğiyle sınayanların maskelerini bir kez daha düşürmüş olacak, 'Emek ve Adalet' talebimizi haykırmış olacağız" dedi.

Hatırlanacağı üzere Hizmet-İş Sendikası İzmit Belediyesi’nden 10 işçinin işten çıkartıldığını iddia etmiş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yaptığı basın açıklaması ile iddialara açıklık getirmişti.

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Yorumlar

(7)
07

Babacan - Siyasetle gelen geldiği gibi gider sendika işçiyi düşünmez onların derdi alacakları aidat

Yanıtla . 0Beğen 09 Haziran 15:07
05

Firat - Bırakın bu sendika ayaklarını milletin yevmiyesini alıp 5 yıldızlı otellerde yiyiyorsunuz

Yanıtla . 0Beğen 09 Haziran 13:18
04

Mehmet - Ne o? İşleriniz bozuldu mu? CHP "ADALET" diye bağırırken neredeydiniz?

Yanıtla . 0Beğen 09 Haziran 12:19
03

Sabo - memur sen , hak iş. vs :) bunlar nasıl bir sendika :)

Yanıtla . 2Beğen 09 Haziran 11:49
02

Musa Çağıran - Delikanlı olum ve bir Akpli belediyeyi protesto edin. Sendikaymış, düşündüklerimi burada yazsam olmaz yazmayınca olmuyor. Neyse siz anlayın bari.

Yanıtla . 1Beğen 09 Haziran 11:48
01

Ersoy Kandemir - Nerdeydiniz Floarmar işçisi perişanken?

Yanıtla . 4Beğen 09 Haziran 11:14
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