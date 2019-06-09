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Volkan Özön başkan gibi!...

14 Haziran Cuma günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak Kocaelispor Kulübü kongresinde başkan adayı Volkan Özön, mevcut başkan Bahri Yavuz’un aday olmayacağını açıklaması sonrasında “Boşa zaman kaybettik. Bu sürede seçim çalışması yapmak yerine kulübün çalışmalarını yapardık. Biz göreve hazırız” dedi
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‘BİR AN ÖNCE GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAĞIZ’

Cuma günü yapılacak kongrede aday olan Volkan Özön, bir anda rakipsiz kalırken, adeta Kocaelispor başkanı gibi ilgi görmeye başladı. Özön, son anda gelen gelişme sonrasında kolları sıvarken, ilk açıklamasını gazetemize yaptı ve “Zamanımız dar. Kısa sürede çalışmalara başladık. Mevcut futbolcu grubu, teknik adam ve yöneticilerle görüşeceğiz. Takımın son durumu hakkında genel bir çerçeve çıkaracağız. Bunun üzerine hemen uygulamalara geçeceğiz. Kongreye kadar kısa sürede profili çıkarmamız lazım” dedi. 

YÖNETİCİLERİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Önceki akşamki gelişme sonrasında hemen yönetim kurulunu toplantıya çağıran ve zaten kendisi de mevcut yönetimde görev yaptığı için konuya hakim olan Özön, bir süredir seçim çalışmaları nedeniyle kentin üst düzey yöneticileri ve siyasilerle bir araya geliyordu. Özön dün de yoğun bir trafik yaşamaya başladı. Volkan Özön, Cuma günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak kongrede başkanlığı devralmış olacak.

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Yorumlar

(1)
01

Demokrasi - İlk gunlerden bahane uretilmeye baslandi, hayirli isler...

Yanıtla . 1Beğen 09 Haziran 12:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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