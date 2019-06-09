Volkan Özön başkan gibi!...

‘BİR AN ÖNCE GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAĞIZ’

Cuma günü yapılacak kongrede aday olan Volkan Özön, bir anda rakipsiz kalırken, adeta Kocaelispor başkanı gibi ilgi görmeye başladı. Özön, son anda gelen gelişme sonrasında kolları sıvarken, ilk açıklamasını gazetemize yaptı ve “Zamanımız dar. Kısa sürede çalışmalara başladık. Mevcut futbolcu grubu, teknik adam ve yöneticilerle görüşeceğiz. Takımın son durumu hakkında genel bir çerçeve çıkaracağız. Bunun üzerine hemen uygulamalara geçeceğiz. Kongreye kadar kısa sürede profili çıkarmamız lazım” dedi.

YÖNETİCİLERİ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

Önceki akşamki gelişme sonrasında hemen yönetim kurulunu toplantıya çağıran ve zaten kendisi de mevcut yönetimde görev yaptığı için konuya hakim olan Özön, bir süredir seçim çalışmaları nedeniyle kentin üst düzey yöneticileri ve siyasilerle bir araya geliyordu. Özön dün de yoğun bir trafik yaşamaya başladı. Volkan Özön, Cuma günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak kongrede başkanlığı devralmış olacak.