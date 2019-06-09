Derince’nin iki ayağı bir pabuca girdi

Yeni yönetimle yeniden yapılanan kulübün, yeni sezondaki en büyük destekçisi, yine Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün olacak. Ahmet Güntepe’nin yeniden başkan seçildiği ve teknik direktör olarak da yeniden Talip Yeşilyurt ile anlaşıldığı kulüpte, kesenin ağzı da açıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, onursal başkanı da olduğu kulübünün Tavşanlı’da 3.Lig’e çıkış sevincine ortak olurken, orada verdiği sözü yerine getiriyor.
İŞLEMLER TAMAMLANIYOR…
Tarihinde ilk kez profesyonel ligle tanışan kulübün, TFF’nin şartlarına uymak için çalışmaları ise aralıksız olarak devam ediyor. Profesyonel lisans için çalışan kulüp, mevcut kadronun yapılanması, transferlerin yapılması, yeni sezon planlaması, akademik lig kadrolarının acilen kurulması için düğmeye bastı. Son derece hızlı bir sürece girilmiş bulunuluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz