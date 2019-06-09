Körfez SK, futbolcularını bir ikişer serbest bırakıyor!..

TFF ile devir işlemlerini sürdüren, alacak ve vereceklerini belgeleyerek, kapanış sürecini sürdüren kulüp, son anda bir istekli çıkarsa acilen devredilecek. TFF’de kapanış işlemlerinin temmuz ortalarına kadar sürmesi planlanan kulüp, 6 Ağustos’ta da sözleşmesi bittiği için Körfez Alparslan Türkeş Tesisleri’nden çıkacak.