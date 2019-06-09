TFF ile devir işlemlerini sürdüren, alacak ve vereceklerini belgeleyerek, kapanış sürecini sürdüren kulüp, son anda bir istekli çıkarsa acilen devredilecek. TFF’de kapanış işlemlerinin temmuz ortalarına kadar sürmesi planlanan kulüp, 6 Ağustos’ta da sözleşmesi bittiği için Körfez Alparslan Türkeş Tesisleri’nden çıkacak.
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Körfez SK, futbolcularını bir ikişer serbest bırakıyor!..
Kapanma sürecine giren BAL takımı Körfez Spor Kulübü Başkanı Onur Alp ve yönetim, mevcut futbolcularının istediği yere gidebilmesi için tüm kapıları ardına kadar açtı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz