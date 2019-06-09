Gölcük Karadenizspor büyüyor

Bir zamanların profesyonel futbolcusu Murat Cinemre’nin kurduğu Gölcük Karadenizspor ailesi büyüyor. Kentimizde alt yapıda önemli ataklar yapılırken, özel olarak açılan futbol okulları da kulüpleşmeye başlayınca, ortaya kaliteli bir rekabet çıkıyor. Bunlardan biri de Gölcük Karadenizspor. Murat Cinemre önderliğindeki kulüp, ilçelerde de şubeler açıyor. Cinemre “Şubelerimizle bütün Kocaeli halkı, Gölcük Karadenizspor Futbol Akademimizde eğitimini alabilecek” dedi. Buna göre Gölcük, Değirmendere, İzmit, Körfez, Dilovası şubeleri devreye giriyor. 05357802408-5539392205 nolu telefonlardan bilgi alınabiliyor