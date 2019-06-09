Bir zamanların profesyonel futbolcusu Murat Cinemre’nin kurduğu Gölcük Karadenizspor ailesi büyüyor. Kentimizde alt yapıda önemli ataklar yapılırken, özel olarak açılan futbol okulları da kulüpleşmeye başlayınca, ortaya kaliteli bir rekabet çıkıyor. Bunlardan biri de Gölcük Karadenizspor. Murat Cinemre önderliğindeki kulüp, ilçelerde de şubeler açıyor. Cinemre “Şubelerimizle bütün Kocaeli halkı, Gölcük Karadenizspor Futbol Akademimizde eğitimini alabilecek” dedi. Buna göre Gölcük, Değirmendere, İzmit, Körfez, Dilovası şubeleri devreye giriyor. 05357802408-5539392205 nolu telefonlardan bilgi alınabiliyor
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Gölcük Karadenizspor büyüyor
Murat Cinemre’nin kurduğu Gölcük Karadenizspor büyüyor. İlçelerde şubeler açılıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz