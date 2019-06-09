Kartepe kulüpleri rahat nefes aldı!..

AĞRA UMUTLANDI…

Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, başkan Kocaman’dan tam destek sözü aldıklarını söyleyerek, üyelerini rahatlattı. Ağra, Kocaman’ın kendileriyle baş başa yaptığı toplantıda, çalışmaların aksatılmadan sürdürülmesini istediğini dile getirirken, başkanın tüm kulüplere eşit mesafede olduğunu söyledi.

BAYRAMDAN SONRA HAREKET BAŞLIYOR…

Diğer kulüpler gibi, bayram tatili sonrasında hareketlenmeye başlayan Kartepe kulüpleri de, yeni sezon öncesinde teknik heyetlerini oluşturup, transferlere başlayacak. Kulüpler birliği başkanı Ağra ve belediye başkanı Kocaman önümüzdeki günlerde yine bir araya gelerek, durum değerlendirmesinde bulunacak