Geçiş döneminde maddi sıkıntı yaşayan, ancak yeni yönetimin görevi devralmasıyla beraber rahatlayan pehlivanlar, hazırlıklarını daha bir hırslı olarak sürdürüyor. Şener Sar yönetiminde hazırlanan pehlivanlar, yine önemli derecelerle kente dönmeye hazırlanıyor.
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İzmit Belediyeli pehlivanlar rahatladı
Kırkpınar güreşleri öncesinde çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyeli pehlivanlar rahatladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz