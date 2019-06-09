İzmit Belediyeli pehlivanlar rahatladı

Geçiş döneminde maddi sıkıntı yaşayan, ancak yeni yönetimin görevi devralmasıyla beraber rahatlayan pehlivanlar, hazırlıklarını daha bir hırslı olarak sürdürüyor. Şener Sar yönetiminde hazırlanan pehlivanlar, yine önemli derecelerle kente dönmeye hazırlanıyor.