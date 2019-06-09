Avni Kalkavan Stadı’nda son maçına çıkan Yeşil Siyahlılar, şampiyonluğunu ilan ederken, kupasını Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Sekreteri İbrahim Yılmaz verdi. Alt yapı sorumlusu Aydın Günaydın da törende hazır bulundu
Bugün 11:45 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:47 TSİ
Şampiyon Kocaelispor
Kocaeli U13 Futbol Ligi’nde A Grubu’nda şampiyon olan Kocaelispor kupasını aldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz