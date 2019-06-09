Yılmaz “Tebrikler Milli takım, tebrikler Karamürsel’in çocuğu Merih Demiral!..” diyerek duygusal bir paylaşım yaptı ve Merih’in eski fotoğrafını kullandı
Bugün 11:46 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:47 TSİ
Ali Yılmaz’dan duygusal paylaşım
BAL’a yükselen ve yıllar sonra yeniden deplasmanlı liglerde yer alacak olan eski 3.Lig temsilcimiz Karamürselspor’un Başkanı Ali Yılmaz, Çamçukurlu Merih Demiral’ın fotoğrafını paylaşarak, Dünya Şampiyonu Fransa’yı Konya’da 2-0 yenen takımın yıldızını kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz