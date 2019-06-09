Şampiyon Birlik farklı bitirdi: 6-0

Sahasında, dördüncü sırada 14 puanda bulunan İzmit Futbol Kulübü’nü, her iki yarıda attığı gollerle 6-0 yenen takım, şampiyonluk kupasını Derince Birlikspor Başkanı Rıza Yıldız ve KASKF yönetim kurulu üyesi Şaban Eraslan’ın elinden aldı. Sıcak havada oynanan karşılaşma Derince Suni Çim Stadı’ndaydı. Müsabakayı veliler de izledi ve çocuklarının sevincine ortak oldu. Şampiyonluk kupasını kaldıran kaptan Alperen Vardar, takımı sevince boğdu. İzmit Futbol Kulübü ise maça 10 kişi çıktı ve hiç yedek futbolcusu yoktu. Her iki takım futbolcuları da centilmenlik içinde oynanan karşılaşma ardından dostça birbirini kutladı. Ahmet AKAY

DERİNCE BİRLİKSPOR: 6

İZMİT FUTBOL KULÜBÜ: 0

STAT: Derince (U.13 E)

HAKEM: Okan Oral ***

DERİNCE BİRLİKSPOR: Zafer *** (Kadir **), Kaan *** (Alperen Tomalı ***), Yusuf Kazgan ***, Onur ***, Yiğit ***, Levent ***, Yunus ***, Alperen Vardar ***, Yusuf İlkan ***, Fatihcan *** (Doruk ****), Arda Efe ***

İZMİT FUTBOL KULÜBÜ: Alptekin **, Eren **, Efe **, Yusuf **, Kaan **, Samet **, Cesur **, Arda **, Muhammet **, Sami **

GOLLER: EArda Efe DK.24(P), Yusuf İlkan DK.28, Doruk DK.42-58, Alperen Tomalı DK.54, Alperen Vardar DK.56