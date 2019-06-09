U11 Ligi de sona erdi!..

Önceki gün toplam 25 maç oynandı. M.Ali Kağıtçı’da 13 maç vardı. Kocaelispor, Yahya Kaptanspor'u 9-0 yendi. Sıcak havada oynanan maçları yöneten hakemler, sık sık su molası vermek zorunda kaldı. Günün ilk maçında lider Çubuklu Balaspor, İzmit Yıldızspor'u 2-0 yendi. Kocaelispor ise güçlü takım Yahya Kaptanspor'a gol yağdırdı: 9-0. Üçüncü maçta Kocaeli Yenişehirspor, Kocaeli 1937 Sekaspor'u 2-0 yendi. Dördüncü maçta ise Çayırtepe Gençlikspor sahada hazır bulundu, rakibi Kandıra GB BLD. maça çıkmadı. Beşinci maç da oynanamadı. KYÖD maça çıktı, rakibi Serdar GB ise sahada yer almadı. Dün U11 Futbol Ligi maçları sona ererken, bir tek Gölcük Grubu’nda son hafta maçları kaldı. Gruplarında şampiyon olan takımlara kupa ve madalyaları, toplu düzenlenecek ödül töreninde verilecek. Ahmet AKAY

ÇUBUKLU BALASPOR: 2

İZMİT YILDIZSPOR: 0

SAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 B)

HAKEM: Hakan Sarısoy ***

ÇUBUKLU BALASPOR: Sefa ***, Efe ***, Eren ***, Mert Efe *** (Aytuğ **), Melih ****, Tuna ***, Ömer ***, Fatih ***

İZMİT YILDIZSPOR: Efe ** (Ömer Yiğit **), Alican **, Can ***, Ahmet **, Poyraz **, Yusuf ** (Enes **), Haktan ** (Ahmet Köse **), Behlül ** (Taylan **)

GOLLER: Melih (2)(Çubuklu Balaspor)

İZMİT Y.KAPTANSPOR: 0

KOCAELİSPOR: 9

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 B)

HAKEM: Derya Şanlıtürk ***

İZMİT Y.KAPTANSPOR: Ahmet **, Ömer ** (Mesut **), Kayhan ** (Yusuf **), Cebrail **, Berat ** (Tuna **), Çınar **, Eymen **, Emir ** (Bilal **)

KOCAELİSPOR: Yiğitcan ***, Ömer Faruk *** (Buğra ***), Kerem ***, Arda ***, Burak *** (Ahmet ***), Yusuf *** (İskender ***), Aras ***(Alperen ***), Serhat *** (Çağrı ***)

GOLLER:Arda (2), Ahmet (2), Ömer Faruk (1), Burak (1), Aras (1), Alperen (1), Çağrı (1)

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 0

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: 2

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.11 C)

HAKEM: Mustafa Kırbaş ***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Ali Ensar **, Bilal **, Ensar Kayra ** (Eyüp **), Muhammet ** (Kaan **), Salih **, Halit **, Ege **, İrfan **

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: Eymen ***, İbrahim ***, Yunus ***, Ali ***, Ayberk ***, Emir ***, Bedirhan ***, Sami ****

GOLLER: Sami (2)(Kocaeli Yenişehir)