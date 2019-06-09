Mavi bayraklı plajlar bakımdan geçiyor

Vatandaşların daha temiz, düzenli ve bakımlı sahillerde eğlenip yüze bilmesi amacıyla gerçekleştirilen yenileme ve temizlik çalışmaları 103 personelin katılımıyla yapılıyor. Babalı, Dikili, Kumcağız, Cebeci, Kovanağzı, Kerpe, Bayanlar Miço Plajı, Sarısu ve Bağırganlı gibi Kandıra sahillerinde bulunan 14 plajda bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında kum temizleme, kum serme, mavi bayraklı sahillerde bulunan ferforjelerin ve yürüyüş yollarının boyanması ve cilalama, ahşap zeminlerin verniklenmesi gibi bakım ve onarım çalışmaları da yapılıyor.