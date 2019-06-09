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Mavi bayraklı plajlar bakımdan geçiyor

Kocaeli ve çevre illerden gelen vatandaşların yüzmek için yoğun ilgi gösterdiği Kandıra sahillerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.
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Vatandaşların daha temiz, düzenli ve bakımlı sahillerde eğlenip yüze bilmesi amacıyla gerçekleştirilen yenileme ve temizlik çalışmaları 103 personelin katılımıyla yapılıyor. Babalı, Dikili, Kumcağız, Cebeci, Kovanağzı, Kerpe, Bayanlar Miço Plajı, Sarısu ve Bağırganlı gibi Kandıra sahillerinde bulunan 14 plajda bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında kum temizleme, kum serme, mavi bayraklı sahillerde bulunan ferforjelerin ve yürüyüş yollarının boyanması ve cilalama, ahşap zeminlerin verniklenmesi gibi bakım ve onarım çalışmaları da yapılıyor.

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Yorumlar

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Sabo - özellikle kerpe kefken cebeci plajları için yazıyorum plajlarda kumdan çok sigara izmariti var belediye neyi bekliyor yıllardır birikimiş bunlar

Yanıtla . 0Beğen 09 Haziran 14:55

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