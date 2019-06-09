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TEM’deki bayram trafiği yoğunluğu azaldı

Memleketlerinde geçirdikleri Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüşe geçenlerin TEM otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu trafik yoğunluğu azaldı.
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İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden tatilciler, 3. günün akşamı dönüş yoluna girmesi sonrası TEM otoyolunun Kocaeli kesiminde oluşan trafik yoğunluğu yerini sakinliğe bıraktı. Tatilcileri taşıyan araçların dönüş yolunda Kocaeli TEM Uzunçiftlik, Bekirdere, Hatipköy, Hereke ve Dilovası bölgelerinde zaman zaman oluşturdukları yoğunluk sabah saatlerinde azaldı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde yeniden artması bekleniyor.

Bugün 12:34 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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