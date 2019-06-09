KASKF´ta 5'inci Aydın dönemi

SEVİYELİ BİR KONGRE OLDU

KASKF 15.Olağan Genel Kurul toplantısında, gündemde bulunan 14 madde oy birliği ile kabul edildi. Açılış ve yoklama sonrasında divan teşekkülü oluşturuldu. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yapılan KASKF 15.Olağan Genel Kurulu’na protokol ve delegeler yoğun ilgi gösterdi. Tek listeyle gidilen seçimde Murat Aydın, 5´nci dönem için genel kuruldan yetki aldı. Kongre amatörlere yakışır şekilde son derece seviyeli geçti. Mevcut yönetim kurulundan 9 kişi değişti, 20 kişi yerinde kaldı.

PROTOKOL YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Kongreye AKP Kocaeli Milletvekilili Mehmet Mehmet Akif Yılmaz, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, AKP Eski İl başkanı Avukat Abdullah Eryarsoy, Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Mustafa Çulcu, KASKF kurucusu eski başkan Muammer Hazer, Onursal Başkan Rafet Kırgız, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, taban birlikleri başkanları ve kulüp başkanları genel kurulu izledi.

"AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Kongre divan kurulu seçimi ile başladı. Divan kurulu başkanı Yaşar Can oldu. KASKF´nin tarihi sine-vizyon gösterisiyle davetlilere izlettirildi. Açılış konuşması için kürsüye çıkan Murat Aydın, “İlk günkü kadar heyecanlıyım. Muammer Hazer´in başlattığı bu serüven devam ediyor. O evlat bugün 32 yaşına girdi. Ben tek başına bir şey değilim, biz bir aileyiz” dedi.

HÜRRİYET'TE KONUŞTU

İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan da konuşmasında ‘ Spor camiasının çok kıymetli insanları. İzmit Belediyesi olarak hizmet vermeye devam edeceğiz. KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetim kuruluna başarılar dilerim” dedi. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da konuşmasında KASKF 15. Olağan genel kurulu nedeniyle birlikte olmaktan mutluyum” dedi. AHMET AKAY

YÖNETİM KURULU ASİL:

Murat Aydın, Yalçın Gül, Mithat Ağa, Akın Ziya Ünal, Murat Demirhan, Hakan Kalıntaş, Mehmet Çetinkaya, Şaban Eraslan, Zekiye Başaran, Selçuk Baysal, Hakan Akyıldız, Hüseyin Bat, Çetin İnan, Işıl Bozca, Selman Açık, Mustafa Erdem, İhsan Keskin, Engin Yaşar, Seyhan Küçükleroğlu, Mustafa Salman, Ali Akbaş, Onur Ak, Tarık Gürgen, Ümit Yalsız, Mehmet Durukan, Hikmet Kanpara, Severcan Kara, Sabri Yıldız ve Hayrullah Serim

DENETİM KURULU:

Asil: Mehmet Kılıç, Ünal Yazıcı, Cengiz İdacı, Muaazez Özentürk ve Hakan Vural

Yedek: Elif Demirhan, Ömer Hayır, İshak Zengin, Celal Güreşen, Göktuğ Karaslaner

ONUR KURULU:

Adem Ellibeş, Aşkın Kahveci. Bünyamin Akman, Cevat Aygün, Cavit Arslanalp, Hasan Cebeci, İsmail Altay, Mehmet Karagöz, Muammer Hazer, Mustafa Aydın, Mustafa Demirko, Mustafa Taştekin, Recep Kaya, Sait Topal, Turgut Ağacan, Turan Turan, Tümer Numan Bayraktaroğlu, Vahdettin Kılıç

DİSİPLİN KURULU ASİL:

Avukat Abdullah Eryarsoy, Avukat Eda Açıkyol, Faruk Denli, Erhan Uzunhasan, Münacettin Fuar Bulucu, Vedat Karabulut, Yılmaz Yoldadurmaz

ÜST KURUL DELEGELERİ:

Rafet Kırgız, Yalçın Gül, Mithat Ağa, Hakan Kalıntaş, Murat Demirhan, Seyhan Küçükleroğlu, Mehmet Çetinkaya, Şaban Eraslan, Hüseyin Bat, Çetin İnan, Selçuk Baysal, Marika Mehmet Top, Yusuf Erenkaya, Ethem Olgun, Osman Ayhan Turun, Ali Vural, Ali Gürdal, Selami Bulut, Cevdet Barış, Öktem Dere, Tuncay Aktürk, Ali Dursun Güney, Metin Coşkun, Hüseyin Mutlu, Adnan Usta, Feramuz Kalaçay, Mustafa Kaya, Selman Açık, Cengiz İdacı, Necdet Ormancı, Güven Çağlayan, Hakan Akyıldız, Seyhan Küçükleroğlu, Hasan Ömer Bayrak, Erhan Uzunhasan, Celal Güreşen, İshak Zengin