Kocaeli'de korkutan cinayet

Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi Yağmur Sokak'ta ikamet eden Ferhat Yıldırım'ın (35) evine gelen kimliği bilinmeyen kişiler, konuşmak için Yıldırım'ı dışarı çağırdı. Evden çıkan Yıldırım ile 6 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bir kişi tabancayla Yıldırım'a ateş etti. Şüpheliler, Yıldırım'ı yaralı halde darbettikten sonra olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen bekçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Darıca'da cinayet!
Darıca ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
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Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
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Yorumlar
(4 )
Prens ?erlkan - ara sira siauayere girmsem gobegim catlar ara siradue oda eskisi jasae cokmuki sizce sayfu oncwseb gwkain emi sevgi iae asil oncede haydi sonraya gitmesi ilazimdif artik
Prens ?erlkan - kosenin asli diye 1996 dan beri yerel basimda yeralan yazilarik hep vardi.gazatenizi inabinji cok manali buyorum ozwllikle su donemde . cicek , bicrk varjeb ar
Prens ?erlkan - icli kofteler superdir inanib ki i !!!
Sabo - YİNE DARICA YİNE OLAY . neden ?
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