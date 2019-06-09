Kocaeli'de korkutan cinayet

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Darıca'da cinayet!

Darıca ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
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Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi Yağmur Sokak'ta ikamet eden Ferhat Yıldırım'ın (35) evine gelen kimliği bilinmeyen kişiler, konuşmak için Yıldırım'ı dışarı çağırdı. Evden çıkan Yıldırım ile 6 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bir kişi tabancayla Yıldırım'a ateş etti. Şüpheliler, Yıldırım'ı yaralı halde darbettikten sonra olay yerinden kaçtı. Bölgeye gelen bekçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dün 13:47 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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Yorumlar

(4)
04

Prens ?erlkan - ara sira siauayere girmsem gobegim catlar ara siradue oda eskisi jasae cokmuki sizce sayfu oncwseb gwkain emi sevgi iae asil oncede haydi sonraya gitmesi ilazimdif artik

Yanıtla . 0Beğen 10 Haziran 02:22
03

Prens ?erlkan - kosenin asli diye 1996 dan beri yerel basimda yeralan yazilarik hep vardi.gazatenizi inabinji cok manali buyorum ozwllikle su donemde . cicek , bicrk varjeb ar

Yanıtla . 0Beğen 10 Haziran 02:20
02

Prens ?erlkan - icli kofteler superdir inanib ki i !!!

Yanıtla . 0Beğen 10 Haziran 02:17
01

Sabo - YİNE DARICA YİNE OLAY . neden ?

Yanıtla . 3Beğen 09 Haziran 14:53
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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