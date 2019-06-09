Kocaeli'de korkutan cinayet

Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi Yağmur Sokak'ta ikamet eden Ferhat Yıldırım'ın (35) evine gelen kimliği bilinmeyen kişiler, konuşmak için Yıldırım'ı dışarı çağırdı. Evden çıkan Yıldırım ile 6 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bir kişi tabancayla Yıldırım'a ateş etti. Şüpheliler, Yıldırım'ı yaralı halde darbettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Bölgeye gelen bekçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.