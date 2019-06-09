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Kocaeli'de korkutan cinayet

Darıca ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
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Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu Mahallesi Yağmur Sokak'ta ikamet eden Ferhat Yıldırım'ın (35) evine gelen kimliği bilinmeyen kişiler, konuşmak için Yıldırım'ı dışarı çağırdı. Evden çıkan Yıldırım ile 6 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bir kişi tabancayla Yıldırım'a ateş etti. Şüpheliler, Yıldırım'ı yaralı halde darbettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Bölgeye gelen bekçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Yorumlar

(1)
01

Sabo - YİNE DARICA YİNE OLAY . neden ?

Yanıtla . 0Beğen 09 Haziran 14:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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