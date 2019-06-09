İki grup arasında kavga çıktı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi Pazar Sokak'ta bir kişinin darbedildiği iddiası üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Mahalle sakinlerinin de karıştığı kavgada yaralanan bir kişi, Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darıca Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kavgaya müdahale ederek kalabalığı uzaklaştırdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.