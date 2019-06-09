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İki grup arasında kavga çıktı: 1 yaralı

Darıca'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi Pazar Sokak'ta bir kişinin darbedildiği iddiası üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Mahalle sakinlerinin de karıştığı kavgada yaralanan bir kişi, Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darıca Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kavgaya müdahale ederek kalabalığı uzaklaştırdı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bugün 13:54 TSİ AA Kocaeli- Asayiş

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Yorumlar

(1)
01

Sabo - darıca veya çayırova gün geçmiyorki bir olay olmasınç NEDEN ?

Yanıtla . 0Beğen 09 Haziran 14:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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