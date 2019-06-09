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Bugün 14:19 TSİ- Ekonomi G: Bugün 15:18 TSİ

Sezon meyvelerinin fiyatları ateş pahası

İzmit’te Pazar günleri kurulan pazarda birçok ürünün fiyatı geçen haftaya kıyasla benzer. Yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken ise yaz meyvelerinin bulunduğu tezgahlar oldu.
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Ramazan Bayramı sonrası açılan İzmit Pazar Pazarı’nda bazı pazar esnafları tezgah açmazken fiyatlar geçen haftaya benzer devam etti. Mutfağın vazgeçilmezi patates ve soğanın fiyatı bu hafta 50 kuruş düşerek 2,5 liraya tezgahlardaki yerini aldı. Pazarın en yüksek fiyatlı ürünü olmayı sürdüren sarımsağın kilosu ise hala 20 liradan satılıyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesine rağmen düşmeyen yaz meyvelerinin fiyatları ise vatandaşın cebini yakacak seviyede.

YAZ MEYVELERİ CEP YAKTI

Geçen aylarda sebzelerdeki yüksek fiyatlar yakın zamanda düşmeye başlamıştı. 6 liradan 2,5 liraya kadar gerileyen patates-soğan fiyatları vatandaşın yüzünü güldürmüştü. Ancak havaların iyice ısınmasına rağmen yaz meyvelerinde fiyatların düşmemesi vatandaşın cebine yansıyor. Mevsim meyvelerinden olan eriğin 10 liradan, karpuzun 3 liradan, şeftalinin 5, kayısının ise 7 liradan tezgahlarda yer alması tedirgin edici olurken yüksek fiyatı nedeniyle karpuz yarım ve çeyrek olarak satılmaya devam ediyor.

MARKETTEN 3 PAZARDA 2 TL

Yaz mevsimiyle birlikte pazarda yeri almaya başlayan mısırın tanesi tezgahlarda 2 liraya satılıyor. Marketlerde ise mısırın tanesi 3 liraya kadar yükseliyor. Pazarda tane usulü satılan kavunun fiyatı ise 7 ila 15 lira arasında değişiyor. Pazardaki fiyatlar vatandaşlar için pahalı gelse de market fiyatları pazar fiyatlarının üzerine çıkıyor. Geçen yıllarda pazara oranla daha uygun fiyatlara sebze meyve satan marketler, şu dönemde bu özelliklerini kaybediyor. Ürünleri pazardan daha uyguna alabilen vatandaşlar tercihini Pazar tezgahlarından yana kullandı. Ekin EKEN

İzmit Pazar Pazarında fiyatlar şu şekilde:

Patates 2.5 lira, Soğan 2.5 lira, Kabak 3 lira, Patlıcan 5 lira, Taze Fasulye 8 lira, Salatalık 2.5 lira, Şeftali 5 lira, Karpuz 3 lira, Kıvırcık 3 lira, Havuç 5 lira, Erik 10 lira, Kayısı 7 lira, Maydanoz 1.5, Dolmalık Biber 8 lira, Sarımsak 20 lira, Kavun tane 7 lira ve Mısır tane fiyatı 2 liraya satışa sunuldu.

Bugün 14:19 TSİ - Ekonomi

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