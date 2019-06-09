Nuh Çimento M.T.A.L.’de muhteşem şiir dinletisi

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Özge Soylu tarafından hazırlanan şiir dinletisi Hereke Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Öğretmen ve öğrencilerin okudukları şiirleri konuklar uzun süre alkış yağmuruna tuttu. Duygu yüklü anların da yaşandığı organizasyon sonunda konuşan okul müdürü Mehmet Oğuzhan Erdem, “Büyük bir emekle sunum yapan başta Özge hanım olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” diyerek öğrencilerini ve öğretmenlerini tebrik etti.