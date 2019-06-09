Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Özge Soylu tarafından hazırlanan şiir dinletisi Hereke Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Öğretmen ve öğrencilerin okudukları şiirleri konuklar uzun süre alkış yağmuruna tuttu. Duygu yüklü anların da yaşandığı organizasyon sonunda konuşan okul müdürü Mehmet Oğuzhan Erdem, “Büyük bir emekle sunum yapan başta Özge hanım olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” diyerek öğrencilerini ve öğretmenlerini tebrik etti.
Bugün 14:22 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 14:24 TSİ
Nuh Çimento M.T.A.L.’de muhteşem şiir dinletisi
Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen şiir dinletisi izleyicilerden tam not aldı.
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