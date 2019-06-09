Avukat Alper Bayraktar dünyaevine girdi

Gebze’de avukatlık yapan Alper Bayraktar ile Nagehan Kırboğa, hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Gebze Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen nikah merasiminde çiftlerin nikah şahitliklerini Avukat Murat Altun ve Ali Tokaç yaptı. Nikah merasimine avukat meslektaşları, bürokrasi ve iş dünyasından tanınmış birçok konuk katılırken, Nagehan ve Alper çiftini eş, dost, akraba ve arkadaşları da yalnız bırakmadı.

GENÇ ÇİFTTEN TEŞEKKÜR

Çiftlerin aileleri Medine- İlyas Kırboğa, Müberra- Mustafa Bayraktar'ın mutlulukları da yüzlerinden okunuyordu. Düğün törenleri nedeniyle duygularını dile getiren Nagehan ve Alper Bayraktar çifti “En mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, nikah merasimimize katılan, iş yoğunluklarından dolayı katılamayarak arayan, telgraf göndererek mutluluğumuza ortak olan tüm eş, dost ve akrabalarımıza teşekkür ederiz” diye konuştular.