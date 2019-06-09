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Çiftçi, çocukların yüzünü güldürdü

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçim beyannamesinde verdiği ilk sözünü yerine getirerek ihtiyaç sahibi çocuklara yeni elbiseler aldı
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Seçim beyannamesinde “Beşikten Eşiğe Yetim Projesi “ ile babasını çeşitli sebeplerle kaybetmiş çocuklara sahip çıkacaklarının sözünü veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, seçimin üzerinden iki ay geçmeden ilk vaadini yerine getirdi. Çayırova ’da yaşayan yetim çocukların tespitini yaptıran Başkan Çiftçi, gerekli araştırma sonrasında ihtiyaç sahibi yetim çocukları ilçedeki bir mağazadan tepeden tırnağa giydirdi.

“YARDIM BAYRAMLA SINIRLI DEĞİL”

Belediyenin organizasyonu ve Meclis Üyesi Fatmanur Çelik’in sponsorluğunda 154 çocuk bayram öncesi büyük sevinç yaşadı. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerin yanında olduklarını ve bundan sonrada olmaya devam edeceklerini belirten Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,  ihtiyaç sahibi çocukların yüzlerini güldürmenin paha biçilemez olduğunu aktardı.

“İŞ BULUNCAYA KADAR DESTEK”

Proje hakkında konuşan Başkan Çiftçi, sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sumaya devam edeceklerini belirterek, “Doğuştan veya sonradan küçük yaşlarda yetim kalan maddi durumu olmayan çocuklarımız ve gençlerimize iş ve aile düzeni kuruncaya kadar destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

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